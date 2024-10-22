ВШЭ завершит реставрацию Женского патриотического института

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) ищет подрядчика для завершения реконструкции бывшего Женского патриотического института на Васильевском острове. Стоимость финального этапа обновления объекта культурного наследия на 10-й линии В.О., 3/30, составит 1,4 млрд рублей, следует из данных на портале госзакупок. Победитель торгов выполнит отделочные работы и благоустроит территорию возле корпуса, где будут учиться юристы и экономисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2024 год. Будущему подрядчику предстоит завершить обновление зданий НИУ ВШЭ общей площадью 26,6 тыс. кв. м. до середины июля 2026 года

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» 2024 год. Будущему подрядчику предстоит завершить обновление зданий НИУ ВШЭ общей площадью 26,6 тыс. кв. м. до середины июля 2026 года

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Будущему подрядчику предстоит завершить обновление на объекте общей площадью 26,6 тыс. кв. м до середины июля 2026 года. Как следует из условий контракта, победитель тендера выполнит отделку учебного комплекса и установит инженерные сети в зданиях. Также подрядчику предстоит отреставрировать Южный и Служебный корпуса, церковь святых Захария и Елисаветы. Окончание подачи заявок на сайте госзакупок намечено на 31 октября, а победителя выберут 5 декабря.

На 10-й линии Васильевского острова, 3/30, с 1813 года находился Женский патриотический институт, но с 1918 года комплекс передали Женскому политехническому институту. На его основе сначала создали Электротехническую школу, а потом Энергетический техникум, который работал там до 2006 года. Далее учебный корпус стал собственностью ВШЭ. В пресс-службе вуза уточнили, что объект культурного наследия был в плохом состоянии, из-за чего его решили отреставрировать.

Первый контракт на реконструкцию комплекса ВШЭ заключила в 2012 году с ООО «БалтСтрой». Спустя семь лет его расторгли, так как компания к 2019 году выполнила 33% от всех обозначенных работ. После чего заказчик согласовал скорректированный проект с Главгосэкспертизой России и начал поиски нового исполнителя по соглашению на 2,1 млрд рублей. Победителем закупки стало ООО «ПСК "Строймонолит"».

Сейчас компания «Строймонолит» закончила основную часть работ по приспособлению комплекса и ВШЭ ищет подрядчика для отделочного этапа, заявляют в ВШЭ. Финансирование работ осуществят за счет средств федерального бюджета, а проектную документацию подготовили специалисты ООО «Архитектурная мастерская Апостола».

Главный, Служебный и Южный корпуса, согласно плану мастерской, должны будут приспособить под аудитории. Помимо учебных классов, в Южном корпусе разместят библиотеку. Бывший лазарет института будет использоваться под административно-учебные нужды. На территории появятся новые здания: Аудиторный, Административный и Социальный корпуса. А после ремонта в церкви святых Захария и Елисаветы оборудуют актовый зал.

Вуз, как сообщает его пресс-служба, планирует разместить в бывшем Женском патриотическом институте юридический и экономический факультеты. Тем самым новый комплекс примет 644 студента на дневном отделении и 600 универсантов на вечернем.

Стефания Барченкова