Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. Руководители ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Господин Лавров и господин Рыженков также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Остановились и на других темах глобальной повестки дня, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на МИД страны. Они договорились сохранять постоянный рабочий контакт по любым вопросам, которые касаются взаимоотношений России и Белоруссии.

Телефонный разговор прошел в преддверии выборов президента Белоруссии, которые состоятся завтра, 26 января. Помимо Александра Лукашенко, который занимает президентский пост с 1994 года, в выборах принимают участие еще четыре кандидата.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пекло поперед батьки».