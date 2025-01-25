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Коммерсантъ FM
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Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. Руководители ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Господин Лавров и господин Рыженков также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Остановились и на других темах глобальной повестки дня, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на МИД страны. Они договорились сохранять постоянный рабочий контакт по любым вопросам, которые касаются взаимоотношений России и Белоруссии.

Телефонный разговор прошел в преддверии выборов президента Белоруссии, которые состоятся завтра, 26 января. Помимо Александра Лукашенко, который занимает президентский пост с 1994 года, в выборах принимают участие еще четыре кандидата.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пекло поперед батьки».

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