Более 50 тыс. жителей Лос-Анджелеса оповестили об эвакуации из-за нового пожара

К северу от Лос-Анджелеса произошел новый лесной пожар, который охватил более 20 кв. км. Более 50 тыс. человек получили распоряжение и предупреждения об эвакуации, сообщает AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

Пожар вспыхнул утром 22 января. За несколько часов огонь уничтожил 39 кв. км, и пожар продолжает разгораться. «Спасатели проделывают большую работу, чтобы попытаться сдержать его»,— сказал глава департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии Джо Тайлер.

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. Сухая и ветреная погода, по мнению метеорологов, стала причиной быстрого распространения огня. Общая площадь возгораний превысила 16 тыс. га. Погибло по меньшей мере 25 человек.