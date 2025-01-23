Огонь с Лос-Анджелесом не шутит

Лос-Анджелес накрыла новая волна пожаров. Власти распорядились об обязательной эвакуации 31 тыс. человек, проживающих в округе. В перспективе это количество может увеличиться еще на 23 тыс., пишет Associated Press. Новые лесные пожары разгорелись 22 января к северу от города, сообщает агентство. За день огонь уничтожил около 40 кв. км лесного массива в парковой зоне, которая находится недалеко от пострадавших районов Итон и Пасифик-Палисейдс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Swanson / Reuters Фото: David Swanson / Reuters

Ситуация усугубляется сильным ветром, говорит корреспондент CNN Вероника Миракл: «Когда мы приехали на эту точку, языки пламени охватывали весь склон холма. Около часа мы следили, как быстро продвигается огонь. Недавно приехали спасатели, которые дежурили неподалеку после пожаров в Итоне и Палисейдс. Они патрулируют жилые кварталы. Пламя приблизилось очень близко к автомобильной стоянке.

Над головой летают вертолеты, и вообще службы спасения очень активны. Но сложностей добавляет ветер. Последние часы его порывы были мощными и заставляли пожар распространяться быстрее. Нам не удалось приблизиться к очагу возгорания, потому что офицер на электростанции сказал, что сейчас идет расследование, по каким причинам пожар вновь разгорелся. Когда мы прибыли сюда, то увидели очень много дыма, но он был белый. Это значит, что горит трава или деревья. Черный дым указывает на то, что горят дома или машины. О том, что пожар добрался до жилых построек, мы еще не слышали, так что это хорошие новости».

На тушении огня работают свыше 4 тыс. спасателей. По данным Associated Press, к вечеру среды было локализовано около 14% пожара. Но риск распространения пламени на большие площади сохраняется, говорит корреспондент CBS Джонатан Виглиотти: «За несколько часов пламя распространилось по площади свыше 20 кв. км, заставляя тысячи людей бежать в безопасное место. Несмотря на сотни пожарных на земле и целый арсенал самолетов, которые сбрасывают огромное количество воды, огонь разносится ветром. Его скорость составляет почти 50 км/ч. Мы находимся недалеко от автомагистрали, которая соединяет Лос-Анджелес и район Сан-Франциско. Пожароопасная обстановка сохранится и в ближайшие сутки. На выходных обещают дождь, но может возникнуть еще одна проблема — оползни».

Лесные пожары продолжаются в Калифорнии с 7 января. Власти называют их самыми разрушительными за всю историю штата. Как пишет Associated Press, жертвами стали минимум 25 человек, но их число еще может вырасти. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать пропавших без вести. Самый большой урон нанес пожар «Палисейдс» — он уничтожил свыше 6 тыс. строений. По данным Los Angeles Times, ущерб предварительно оценивается в $350 млн, но ожидается, что финансовые потери будут только возрастать.

Фотогалерея Новый пожар в Калифорнии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Калифорния. Пожарный тушит огонь в районе Кастаика к северу от Лос-Анджелеса Фото: Ethan Swope / AP Пустая трасса в Кастаике на фоне пожара Фото: Jae C. Hong / AP Новый лесной пожар в Калифорнии вспыхнул 22 января Фото: Ethan Swope / AP Пожар, получивший имя Хьюз, разгорелся в 65 км к северу Лос-Анджелеса Фото: Ethan Swope / AP Пламя охватило леса в районе озера Кастаик Фото: Jae C. Hong / AP Площадь стихийного бедствия составила до 37 кв. км, 31 тыс. человек эвакуирована, еще 23 тыс. ожидают распоряжений спасателей Фото: Jae C. Hong / AP Пожарный наблюдает за сбросом воды Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Дым над холмами Кастаика Фото: Ethan Swope / AP Колонна пожарных на пути к месту распространения огня Фото: Ethan Swope / AP Предыдущий пожар в Калифорнии разгорелся 7 января и был признан самым масштабных в истории штата. Тогда выгорело более 16 тыс. га земли, погибло не менее 25 человек Фото: Mike Blake / Reuters Следующая фотография 1 / 10 Калифорния. Пожарный тушит огонь в районе Кастаика к северу от Лос-Анджелеса Фото: Ethan Swope / AP Пустая трасса в Кастаике на фоне пожара Фото: Jae C. Hong / AP Новый лесной пожар в Калифорнии вспыхнул 22 января Фото: Ethan Swope / AP Пожар, получивший имя Хьюз, разгорелся в 65 км к северу Лос-Анджелеса Фото: Ethan Swope / AP Пламя охватило леса в районе озера Кастаик Фото: Jae C. Hong / AP Площадь стихийного бедствия составила до 37 кв. км, 31 тыс. человек эвакуирована, еще 23 тыс. ожидают распоряжений спасателей Фото: Jae C. Hong / AP Пожарный наблюдает за сбросом воды Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Дым над холмами Кастаика Фото: Ethan Swope / AP Колонна пожарных на пути к месту распространения огня Фото: Ethan Swope / AP Предыдущий пожар в Калифорнии разгорелся 7 января и был признан самым масштабных в истории штата. Тогда выгорело более 16 тыс. га земли, погибло не менее 25 человек Фото: Mike Blake / Reuters Смотреть

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Анна Кулецкая