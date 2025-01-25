Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность главы Пентагона

Бывший офицер и телеведущий Питер Хегсет утвержден на пост главы Пентагона, передает CNN. 50 членов Сената США отдали голоса за его назначения, еще 50 — против. Решающий голос в поддержку кандидатуры господина Хегсета отдал вице-президент Джей Ди Вэнс, который председательствует в верхней палате Конгресса и также имеет право голоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Во время голосования три сенатора-республиканца, в том числе бывший лидер Республиканской партии Митч Макконнелл, присоединились к демократам и отдали голоса против назначения Питера Хегсета. CNN также отмечает, что это второй случай в истории, когда утверждение кандидатуры министра зависит от голоса вице-президента.

44-летний Питер Хегсет был командиром пехотного взвода в Ираке и проходил службу в Афганистане. После завершения военной карьеры работал корреспондетом и ведущим телеканала Fox News. 13 ноября 2024 года президент США Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на должность главы Пентагона.