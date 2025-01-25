«Хамас» назвал имена четырех заложниц, которых освободят 25 января

Палестинское движение «Хамас» опубликовало список имен четырех израильских заложниц, которых, как ожидается, освободят 25 января. The Times of Israel отмечает, что он не соответствует условиям сделки о прекращении огня в секторе Газа.

В списке указаны имена солдат разведки ЦАХАЛа — Лири Альбаг (19 лет), Даниэлла Гильбоа (20 лет), Карина Ариев (20 лет) и Наама Леви (20 лет). Согласно соглашению о прекращении огня, женщины-военнослужащие должны быть освобождены во вторую очередь после гражданских.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац провели совещание с руководством служб безопасности в связи с тем, что «Хамас» отошел от согласованных условий освобождения заложников. The Times of Israel передает, что они сочли нарушение не столь серьезным, чтобы сделка была сорвана.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. В тот же день были освобождены трое пленных. 23 января палестинское движение сообщило о готовности освободить вторую группу заложников. Ожидается, что их передача Израилю начнется днем 25 января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" воспользовались передышкой».