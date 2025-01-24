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Коммерсантъ FM
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Тишковец: такого теплого января в Москве не было с Первой мировой войны

Руководитель центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сегодня, 24 января, утром температура воздуха в Москве составила около -1 градуса Цельсия. На следующей неделе в столице ожидается потепление до +5 градусов. По словам синоптика, этот январь стал самым теплым в Москве со времен Первой мировой войны.

«Ожидаются новые температурные рекорды — прежние максимумы, а именно +3,0 — в 1914 году (для 27 января) и +3,1 — в 1923 году (для 28 января), по всей видимости, будут побиты!» — рассказал господин Тишковец в Telegram-канале.

По состоянию на 22:10, в Москве -2 градуса Цельсия, следует из данных центра «Фобос». В субботу москвичей ждет плюсовая температура: +2 градуса Цельсия, в воскресенье — +3 градуса Цельсия.

Подробнее о том, как теплая зима отражается на бизнес-планах компаний — в материале «Ъ FM» «Погода ставит свои условия».

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