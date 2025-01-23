Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Продавцы потратились на маркетплейсы

Темпы роста онлайн-торговли начали снижаться

Из-за увеличения затрат у селлеров на маркетплейсах замедляется динамика прироста оборота, за прошлый год средний показатель достиг 20%, против 28% годом ранее. Это уже привело к слому тренда: темпы роста интернет-торговли замедляются, а офлайн-розницы — увеличиваются. Ритейлеры все активнее возвращаются в классическую розницу, подтверждают эксперты, но к существенному изменению баланса на рынке это пока не приведет.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Выручка селлеров на маркетплейсах за 2024 год выросла в среднем на 20% год к году, подсчитали в сервисе для предпринимателей «МойСклад». Темп замедлился, так как по итогам 2023 года этот показатель увеличился на 28%. По предварительным оценкам Data Insight, оборот рынка интернет-торговли за 2024 год вырос на 40%, до 11 трлн руб. В 2023 году увеличение оценивалось в 44%. В Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете» и «Мегамаркете» от комментариев отказались, сославшись на то, что финансовые результаты прошлого года будут подводиться в марте.

Темпы прироста в онлайн-рознице сокращаются при ускорении динамики в офлайне, где, по данным сервиса «МойСклад», выручка продавцов за 2024 год выросла в среднем на 16% против 13% годом ранее.

Оборот розничной торговли за прошлый год, по предварительным оценкам председателя президиума Ассоциации операторов розничной торговли Игоря Караваева, вырос на 8,6%. В 2023 году Росстат оценивал динамику в 6,4%, до 47,4 трлн руб.

Гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев связывает снижение темпов роста оборотов селлеров на маркетплейсах с ужесточением условий. Член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников поясняет, что селлеры столкнулись с ростом тарифов на хранение, перевозку товаров, увеличением комиссий. Затраты выросли в среднем на 10% Это наложилось на необходимость продавцов участвовать в автоакциях и других промокампаниях. В результате маржинальность работы на маркетплейсах упала, отмечает эксперт.

Господин Кожевников отмечает, что на развитие на площадках делают ставку в основном небольшие игроки, для которых канал выступает единственным или основным. Остальные, по его мнению, стремятся развивать альтернативную розницу: собственные интернет- или офлайн-магазины. По данным Data Insight, в 2024 году только 22% селлеров торговали на двух и более площадках, но в 2025 году показатель будет расти. «Сейчас нередко маркетплейсы используются как витрина, с помощью которой можно привести покупателей в свой интернет-магазин»,— говорит господин Рахимбердиев.

Аскар Рахимбердиев обращает внимание на то, что рост издержек селлеров способствует увеличению наценок на их товары на маркетплейсах.

За два года, по подсчетам эксперта, они выросли в среднем с 10% до 20–30%. По некоторым товарным категориям, например головным уборам и аксессуарам для обуви, показатель приближается к 40%, замечает он.

Но, по мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сами маркетплейсы сталкиваются с сильным ростом издержек. Все крупнейшие площадки, по его прогнозам, закончат финансовый год с убытком. У них сохраняется потребность в капитале, стоимость которого сейчас на историческом максимуме, поясняет он. Эксперт обращает внимание на то, что стратегия развития площадок во втором полугодии поменялась: от экстенсивного роста они перешли к точечному развитию отдельных товарных категорий, финансовых сервисов и продаже рекламных услуг.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что, наращивая рыночную долю, маркетплейсы частично субсидировали стоимость своих услуг. Это привело к тому, что ритейлеры из офлайна стали мигрировать в этот канал. Сейчас платформы сфокусировались на увеличении доходности, и ситуация меняется. Ритейлеры, по его словам, отталкиваются от effort rate (арендной нагрузки) — затрат, которые направляют на обеспечение продаж товара. Если в офлайне показатель составляет 15–20% выручки, то на маркетплейсах достигает 30–45%, говорит эксперт. Этот процесс, по словам господина Ванчугова, совпал с тем, что торгцентры из-за высокой вакантности начали сдавать помещения за процент от товарооборота. Ритейлеры с возвращаются в классическую розницу, но к существенному изменению баланса на рынке это пока не приведет, считает эксперт.

Алина Мигачёва, Владимир Комаров, Александра Мерцалова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...