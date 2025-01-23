Продавцы потратились на маркетплейсы

Из-за увеличения затрат у селлеров на маркетплейсах замедляется динамика прироста оборота, за прошлый год средний показатель достиг 20%, против 28% годом ранее. Это уже привело к слому тренда: темпы роста интернет-торговли замедляются, а офлайн-розницы — увеличиваются. Ритейлеры все активнее возвращаются в классическую розницу, подтверждают эксперты, но к существенному изменению баланса на рынке это пока не приведет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Выручка селлеров на маркетплейсах за 2024 год выросла в среднем на 20% год к году, подсчитали в сервисе для предпринимателей «МойСклад». Темп замедлился, так как по итогам 2023 года этот показатель увеличился на 28%. По предварительным оценкам Data Insight, оборот рынка интернет-торговли за 2024 год вырос на 40%, до 11 трлн руб. В 2023 году увеличение оценивалось в 44%. В Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете» и «Мегамаркете» от комментариев отказались, сославшись на то, что финансовые результаты прошлого года будут подводиться в марте.

Темпы прироста в онлайн-рознице сокращаются при ускорении динамики в офлайне, где, по данным сервиса «МойСклад», выручка продавцов за 2024 год выросла в среднем на 16% против 13% годом ранее.

Оборот розничной торговли за прошлый год, по предварительным оценкам председателя президиума Ассоциации операторов розничной торговли Игоря Караваева, вырос на 8,6%. В 2023 году Росстат оценивал динамику в 6,4%, до 47,4 трлн руб.

Гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев связывает снижение темпов роста оборотов селлеров на маркетплейсах с ужесточением условий. Член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников поясняет, что селлеры столкнулись с ростом тарифов на хранение, перевозку товаров, увеличением комиссий. Затраты выросли в среднем на 10% Это наложилось на необходимость продавцов участвовать в автоакциях и других промокампаниях. В результате маржинальность работы на маркетплейсах упала, отмечает эксперт.

Господин Кожевников отмечает, что на развитие на площадках делают ставку в основном небольшие игроки, для которых канал выступает единственным или основным. Остальные, по его мнению, стремятся развивать альтернативную розницу: собственные интернет- или офлайн-магазины. По данным Data Insight, в 2024 году только 22% селлеров торговали на двух и более площадках, но в 2025 году показатель будет расти. «Сейчас нередко маркетплейсы используются как витрина, с помощью которой можно привести покупателей в свой интернет-магазин»,— говорит господин Рахимбердиев.

Аскар Рахимбердиев обращает внимание на то, что рост издержек селлеров способствует увеличению наценок на их товары на маркетплейсах.

За два года, по подсчетам эксперта, они выросли в среднем с 10% до 20–30%. По некоторым товарным категориям, например головным уборам и аксессуарам для обуви, показатель приближается к 40%, замечает он.

Но, по мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сами маркетплейсы сталкиваются с сильным ростом издержек. Все крупнейшие площадки, по его прогнозам, закончат финансовый год с убытком. У них сохраняется потребность в капитале, стоимость которого сейчас на историческом максимуме, поясняет он. Эксперт обращает внимание на то, что стратегия развития площадок во втором полугодии поменялась: от экстенсивного роста они перешли к точечному развитию отдельных товарных категорий, финансовых сервисов и продаже рекламных услуг.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что, наращивая рыночную долю, маркетплейсы частично субсидировали стоимость своих услуг. Это привело к тому, что ритейлеры из офлайна стали мигрировать в этот канал. Сейчас платформы сфокусировались на увеличении доходности, и ситуация меняется. Ритейлеры, по его словам, отталкиваются от effort rate (арендной нагрузки) — затрат, которые направляют на обеспечение продаж товара. Если в офлайне показатель составляет 15–20% выручки, то на маркетплейсах достигает 30–45%, говорит эксперт. Этот процесс, по словам господина Ванчугова, совпал с тем, что торгцентры из-за высокой вакантности начали сдавать помещения за процент от товарооборота. Ритейлеры с возвращаются в классическую розницу, но к существенному изменению баланса на рынке это пока не приведет, считает эксперт.

Алина Мигачёва, Владимир Комаров, Александра Мерцалова