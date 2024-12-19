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Коммерсантъ FM
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Спецтехника окопалась

Рынок сокращается по всем основным показателям

Рынок дорожно-строительной техники в РФ продолжает сокращаться. Производители отмечают растущий дефицит спроса, притом что складские запасы пополняются, а конкуренция с китайскими брендами не ослабевает. По итогам года рынок может упасть на 7–10%.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Продажи российской дорожно-строительной техники (ДСТ) в январе—октябре сократились на 5,5% год к году, до 61,1 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% от всей российской ДСТ). Производство уменьшилось на 11%, до 63,8 млрд руб., импорт — на 7,9%, до 340,2 млрд руб. В ассоциации поясняют, что запасы техники на складах предприятий и у дилеров продолжают увеличиваться, а спрос — падать.

Самое значительное сокращение отгрузок в натуральном выражении, по данным «Росспецмаша», зафиксировано в сегменте экскаваторов — на 44,9%. Поставки кранов и автогрейдеров снизились на 29,9% и 25,6% соответственно. Отгрузки кранов-трубоукладчиков и бульдозеров увеличились на 1,9%, погрузчиков — на 37,6%.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что негативная динамика на рынке ДСТ связана с прекращением ряда проектов, замедлением строительства и удорожанием заемного капитала. Как сказано в исследовании Sherpa Group, объем строительных работ в России в январе—сентябре 2024 года вырос на 2,5% год к году в сопоставимых ценах, до 10,96 трлн руб. Темпы роста строительной активности оказались минимальными за три квартала: в первом они составляли 3,5%, а по итогам двух — 3,9%, уточняют аналитики.

В «Росспецмаше» считают, что на охлаждение спроса на рынке ДСТ в первую очередь влияет высокая ключевая ставка, из-за которой предприятия и покупатели техники приостанавливают или откладывают инвестпрограммы. Сокращение продаж в «Росспецмаше» также связывают с действующими правилами оплаты работ на государственных строительных проектах, согласно которым застройщики получат деньги за выполненные в этом году работы фактически только в следующем.

Кроме того, на ситуацию в отрасли негативно влияет агрессивный импорт, уверены в ассоциации. «Очень остро ситуация складывается в таких сегментах, как экскаваторы, фронтальные погрузчики, где доля иностранных машин превышает 90%. Доминирующее положение по этим позициям занимает продукция китайских компаний»,— добавляют в «Росспецмаше». В «Европлане» рассказали “Ъ”, что в сегменте ДСТ лидируют по продажам китайские фронтальные и ковшовые экскаваторы-погрузчики, дорожные катки и бульдозеры LGCE, Lonking и XCMG. В «Авито Спецтехнике» подтверждают, что за январь—ноябрь на платформе сервиса наибольшим спросом пользовались китайские бренды: XCMG, Lonking, LiuGong, Shanmon, Zoomlion, SANY и LGCE.

Руководитель направления спецтехники FNGroup Михаил Вислогузов (дистрибутор китайских LiuGong Machinery, Hongxing, SCMS и Junma в РФ) рассказывает, что снижения спроса на зарубежные бренды нет, хотя в целом на рынке наблюдается сокращение импорта. «Растет ставка ЦБ, из-за этого увеличивается стоимость машин, а также стоимость привлечения кредитных средств»,— говорит топ-менеджер. Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев отмечает, что доля спецтехники в структуре общих продаж в автолизинге по году остается стабильной: около 11–12%. «Подряды строительных организаций на различных инфраструктурных объектах поддерживают спрос даже в условиях роста ключевой ставки»,— говорит он.

По мнению Дмитрия Бабанского, рынок дорожно-строительной техники в России в 2024 году снизится на 7–10%, при этом негативная динамика продолжится и в следующем году. «При сохранении текущего макроэкономического фона я бы ожидал падения на 5–10%. С одной стороны, негативные условия, с другой — на 2025 год запланирован ряд довольно крупных строек»,— отмечает эксперт. В «Росспецмаше» в число вызовов 2025 года включают сформированный у дилеров запас импортной техники на полтора-два года, а также кризисную ситуацию в угледобывающей отрасли.

Наталия Мирошниченко, Наталья Скорлыгина

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