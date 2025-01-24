Путин удивился средней зарплате москвичей

Президент Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ заговорил о зарплате профессоров. Глава государства спросил, не отстает ли уровень зарплаты у сотрудников МГУ в сравнении со средним в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на данный момент средняя зарплата в Москве — 140-160 тыс. руб.

«Да ладно? Больше»,— сказал президент. Мэр уточнил: «Не больше». После этого господин Путин добавил, что тогда зарплаты в институте доходят до уровня средних. Господин Садовничий отметил, что зарплата в МГУ — 180 тыс. руб.

Владимир Путин сегодня посетил МГУ в преддверии 270-летия вуза. Президент вручил коллективу вуза орден «За доблестный труд», отметив его вклад в развитие отечественной науки. Указ о награждении работников университета был подписан 28 декабря 2024 года.