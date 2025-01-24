Путин наградил коллектив МГУ орденом «За доблестный труд»

Президент Владимир Путин посетил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова в преддверии 270-летия вуза. Он вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд», сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе выступления на церемонии награждения глава государства отметил особую роль МГУ в научном и общественном развитии России. Он заявил, что университет с момента его создания был сердцем отечественного образования и науки. В частности, половина российских лауреатов Нобелевской премии учились или работали в МГУ.

«Он дал очень многое для развития всей высшей школы России. Профессорский корпус университетов Казани, Харькова, Киева, других городов Российской империи формировался в значительной мере из выпускников Московского университета, а уже в советский период от МГУ взяли свое начало около 60 вузов, в том числе Сеченовский университет, МГИМО, МФТИ»,— подчеркнул господин Путин.

Указ о награждении коллектива МГУ орденом «За доблестный труд» господин Путин подписал 28 декабря 2024 года. В указе отмечалось, что коллектив внес большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также в развитие российской науки и образования.