Путин: запрет на диалог с РФ делает переговоры с Украиной незаконными

Президент России Владимир Путин заявил, что действующий на Украине запрет вести переговоры с РФ сделает любой переговорный процесс нелегитимным. Он добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отменить этот указ, так как на этом настаивают его западные союзники.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Действующий глава режима в Киеве, когда он еще был достаточно легитимным, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными, а значит, что и результаты этих переговоров нужно будет объявить нелегитимными»,— сказал господин Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Владимир Зеленский подписал декрет, исключающий возможность переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин, в октябре 2022 года. Это связано с тем, что в сентябре того же года Россия провела референдумы о присоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Владимир Путин уже призывал власти Украины снять запрет, если они действительно хотят переговорного процесса.

О вариантах урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ».