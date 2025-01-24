В Севастополе введен режим ЧС федерального уровня

Глава МЧС Александр Куренков объявил в Севастополе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с разливом мазута в Черном море, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее с такой просьбой к властям обращался губернатор Михаил Развожаев.

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О введении в городе режима ЧС федерального уровня было объявлено по итогам заседания правительственной комиссии, которое состоялось в Анапе 24 января. Решение позволит привлечь силы и средства федеральных органов власти и госкорпораций, а также оказать финансовую помощь субъекту из фонда правительства.

С 3 января в Севастополе действовал региональный режим ЧС. В его рамках на ликвидацию последствий разлива мазута из регионального бюджета было выделено 78 млн руб. По словам Михаила Развожаева, сейчас в Севастополе «ситуация стабильная», значительных выбросов мазута на береговую линию не фиксируется. При этом в ежедневном режиме на пляжах города идет уборка пятен нефтепродуктов. По последним данным, за все время собрано 403,63 т загрязненного грунта.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Берегов Крыма нефтепродукты достигли 21 декабря, тогда режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи. В Краснодарском крае режим ЧС регионального характера ввели 25 декабря, на следующий день — федеральный режим ЧС.

Полина Мотызлевская