Фигуристка из Казани Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении допинговых правил. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камила Валиева подала новую апелляцию по делу о нарушении допинговых правил

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Камила Валиева подала новую апелляцию по делу о нарушении допинговых правил

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-тесте, сданном спортсменкой перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин. Фигуристка выиграла соревнования, но суд аннулировал ее результаты с декабря 2021 года.

В сентябре 2024 года «Ъ» сообщал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) могло скрыть результаты эксперимента, поддержавшего версию попадания допинга в организм Камилы Валиевой через десерт.

Диана Соловьёва