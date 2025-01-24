Более 1 млн литров нелегального алкоголя изъяли на Кубани за год

За 2024 год подразделения полиции Кубани изъяли 1,1 млн литров поддельной спиртной продукции. Правоохранители действовали в рамках борьбы с экономическими преступлениями, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего выявлено 112 преступлений и 2,8 тыс. административных правонарушений. Также пресечена деятельность 12 подпольных цехов по производству алкоголя.

Кроме того, полиция обнаружила 36 преступлений в сфере незаконного оборота табачной продукции. Изъято свыше 3,2 млн пачек сигарет и 2,4 млн единиц электронных систем доставки никотина. Составлено 901 административное постановление.

В лесопромышленной сфере выявлено 180 преступлений, конфискованы 751 кубометр древесины и 11 транспортных средств.

Полиция Кубани также подвела итоги по пресечению коррупционных преступлений. За год было зафиксировано более 1 тыс. преступлений, из которых 409 совершены в крупном и особо крупном размере.

Нурий Бзасежев