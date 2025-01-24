Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 1 млн литров нелегального алкоголя изъяли на Кубани за год

За 2024 год подразделения полиции Кубани изъяли 1,1 млн литров поддельной спиртной продукции. Правоохранители действовали в рамках борьбы с экономическими преступлениями, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего выявлено 112 преступлений и 2,8 тыс. административных правонарушений. Также пресечена деятельность 12 подпольных цехов по производству алкоголя.

Кроме того, полиция обнаружила 36 преступлений в сфере незаконного оборота табачной продукции. Изъято свыше 3,2 млн пачек сигарет и 2,4 млн единиц электронных систем доставки никотина. Составлено 901 административное постановление.

В лесопромышленной сфере выявлено 180 преступлений, конфискованы 751 кубометр древесины и 11 транспортных средств.

Полиция Кубани также подвела итоги по пресечению коррупционных преступлений. За год было зафиксировано более 1 тыс. преступлений, из которых 409 совершены в крупном и особо крупном размере.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...