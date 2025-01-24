На Кубани выявили более тысячи коррупционных преступлений за 2024 год

ГУ МВД России по Краснодарскому краю подвело итоги борьбы с преступностью за 2024 год. Особое внимание уделили борьбе с коррупцией: зафиксировано более 1 тыс. преступлений, из которых 409 совершены в крупном и особо крупном размере. Пресечено 606 фактов взяточничества, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме того, было выявлено 304 административных правонарушения экстремистской направленности. В надзорные ведомства направили 456 материалов для принятия мер реагирования, а также ограничения доступа к интернет-ресурсам. Пресечена деятельность 1,1 тыс. онлайн-порталов, занимавшихся пропагандой или распространением запрещенных веществ.

За год в сфере наркопреступлений раскрыто свыше 7 тыс. нарушений, ликвидированы четыре подпольные лаборатории с изъятием 131,5 кг наркотических веществ.

В рамках борьбы с незаконными азартными играми выявлено 25 преступлений, расследовано 31 уголовное дело. К уголовной ответственности привлечено 50 человек, а также изъято 1,7 тыс. единиц оборудования.

Подразделения полиции продолжают работу по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе.

Ранее стало известно, что уровень преступности на Кубани сократился на 16% за год. В регионе зарегистрировали более 1,2 тыс. преступлений на 100 тыс. населения, что ниже среднероссийского показателя.

Нурий Бзасежев