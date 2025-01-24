Уровень преступности на Кубани сократился на 16%

В Краснодарском крае по итогам 2024 года на 16% сократился уровень преступности. В регионе зарегистрировали более 1,2 тыс. преступлений на 100 тыс. населения, что ниже среднероссийского показателя, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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В ведомстве уточнили, что уменьшилось количество зарегистрированных убийств (-7,8%; 178), разбоев (-18,9%; 86), грабежей (-22%; 495), краж (-8,7%; 21270), в том числе из квартир (-32,1%; 613).

Кубанские правоохранители раскрыли свыше 30 тыс. преступлений. Наиболее высокой остается раскрываемость убийств (97,7%), изнасилований (100,0%), разбоев (95,4%) и грабежей (90,9%). Также полицейские задержали более 2,2 тыс. лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда. За год установили местонахождение 236 без вести пропавших.

Полицейские края раскрыли 545 преступлений, связанных с деятельностью организованных групп и преступных сообществ. К уголовной ответственности привлекли 250 участников ОПГ.

Вячеслав Рыжков