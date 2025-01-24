В рунете произошел второй крупный сбой за 10 дней

Около 11:00 мск интернет-пользователи России начали жаловаться на сбои в работе сети. Сообщается о перебоях в работе основных операторов связи. Плохо работают стриминговые сервисы и мессенджеры. Не открываются сайты крупных российских компаний. Последний раз крупный сбой в работе рунета фиксировался 14 января.

По данным сервиса «сбой.рф» на 11:23 мск, неполадки наблюдаются в работе операторов связи МТС, «МегаФон» и T2. Пользователи жалуются как на неработающий мобильный интернет, так и домашний.

В пресс-службе оператора T2 сообщили «Ъ», что не фиксируют проблем с доступностью услуг мобильной связи. «Наши сети работают в штатном режиме, жалоб клиентов на технический сервис не поступало»,— сказали в пресс-службе. В МТС от комментариев отказались.

Сеть «Вымпелкома» работает в штатном режиме, но оператор фиксирует сбой в работе мессенджера Telegram, сообщили «Ъ» в пресс-службе.

В «МегаФоне» утверждают, что их сеть работает штатно. «Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам»,— заявили в пресс-службе оператора.

Причиной сбоя в работе рунета 14 января стало «кратковременное нарушение связности», говорили в Роскомнадзоре. Работа российского сегмента интернета тогда начала восстанавливаться спустя примерно полчаса.