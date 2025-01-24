РКН рассказал о причинах сбоя на инфраструктуре «МегаФона»

Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал сбои на инфраструктуре «МегаФона», которые были быстро устранены оператором связи. На сетях других операторов сбои не зафиксированы, добавили в ведомстве. Вместе с тем «Ъ» сообщили в «МегаФоне», что их сеть работает штатно.

«ЦМУ ССОП фиксировал сбой на зарубежных стыках компании "МегаФон" с европейскими сетями связи. Сбой на сетях других операторов дежурная служба ЦМУ ССОП не фиксирует»,— добавили в Роскомнадзоре.

Примерно с 11:00 мск в рунете фиксируется второй крупнейший сбой за последние десять дней. Со сбоями работают сайты, мессенджеры, различные онлайн-сервисы. Произошедший сбой 14 января, который длился примерно полчаса, связывали с «проблемами технических средств противодействия угрозам».

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