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Дрозденко назвал рекордным четвертый сбитый БПЛА над Ленобластью

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал уничтожение четвертого беспилотника над регионом 4 января рекордным. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия»,— сказал господин Дрозденко.

Во всех случаях никто не пострадал. На месте падения беспилотных летательных аппаратов работают специалисты. Обломки третьего обнаружили в лесном массиве. О том, где именно упал четвертый, не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сообщения о первом сбитом БПЛА над Лужской губой губернатор региона опубликовал в 2:40. Заявление о четвертом появилось в 10:44. По всей вероятности, беспилотники летели к Усть-Луге — крупнейшему порту Северо-Запада.

В связи с угрозой в Пулково дважды вводили план «Ковер». Первый случился ночью и продлился чуть менее часа. Во втором случае ограничения длились с 7:45 до 10:15. На запасные аэродромы направили 20 самолетов.

Андрей Маркелов

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