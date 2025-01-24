В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения

В аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения вводились на фоне атаки беспилотников на российские регионы. При этом ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Самары сохраняются. По информации Минобороны, сегодня ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник.

Ограничения на работу аэропортов Пензы, Саратова и Ульяновска действовали с 5:05 мск до 7:55 мск. Ночью также приостанавливалась работа трех московских аэропортов — на запасные аэродромы ушли шесть самолетов.

Утром о двух сбитых беспилотниках также сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его данным, дроны были уничтожены силами ПВО в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. Жертв и разрушений нет.