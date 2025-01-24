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Коммерсантъ FM
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Ставка турецкого ЦБ продолжила снижение

Мониторинг мировой экономики

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 23 января, снизил ключевую ставку на 250 базисных пунктов (б. п.), до 45%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Напомним, ее сокращение на прошлом заседании (также на 250 б. п.) стало первым с февраля 2023-го. До этого в течение девяти месяцев ключевая ставка удерживалась на уровне 50% — максимальном за более чем 20 лет.

Решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор в своем заявлении объяснил снижением инфляции в стране: в декабре годовая инфляция в Турции замедлилась до минимальных с середины 2023 года 44,4% (47% месяцем ранее, 64,8% — в декабре прошлого года), следует из данных статистического института страны (TurkStat). В месячном выражении показатель составил 1% после 2,24% в ноябре.

Инфляционные ожидания в стране тоже постепенно снижаются: сейчас инфляция, которую население Турции ждет через год, колеблется вблизи 60% — еще в октябре показатель превышал отметку в 70%. Впрочем, даже с учетом снижения ожидания по-прежнему заметно расходятся с прогнозами самого регулятора, который предполагает, что к концу года инфляция составит 21%. По всей видимости, из-за последствий нетрадиционной монетарной политики, которую ранее проводил Центробанк (снижение ключевой ставки при росте инфляции), «заякорить» ожидания домохозяйств ему непросто (подробнее см. “Ъ” от 21 августа от 2024 года).

Смягчению ДКП в январе способствовало также сжатие спроса, судить о котором можно в том числе по динамике деловой активности PMI. В производственном секторе этот индикатор десятый месяц подряд остается ниже значения в 50 пунктов, что свидетельствует о замедлении активности бизнеса.

В ЦБ Турции отмечают, что при принятии решения учитывались отложенные эффекты длительного ужесточения ДКП. Речь, поясним, идет в том числе о влиянии такой монетарной политики на рост ВВП. Итоги года в стране еще не подведены, оценки Всемирного банка предполагают замедление роста — до 3,2% в 2024 году и 2,6% в 2025-м (в 2023-м он оценивался в 4,5%). В том числе ради более заметного роста на горизонте года ЦБ снизит ставку еще восемь раз: три раза — на 250 б. п., пять — на 200 б. п., ожидают аналитики JP Morgan.

Кристина Боровикова

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