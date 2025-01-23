Убийца трех девочек в Саутпорте получил 13 пожизненных сроков

18-летний Аксель Рудакубана, убивший трех девочек в британском городе Саутпорт, приговорен к 13 пожизненным срокам тюремного заключения. Однако, так как на момент совершения убийств нападавший был несовершеннолетним, к нему не может быть применено наказание в виде безусловного пожизненного срока заключения. Рудакубана проведет в тюрьме как минимум следующие 51 год и 190 дней. После этого он сможет подать прошение на освобождение. Окончательное решение будет принимать комиссия по УДО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Merseyside Police / Handout / Reuters, Axel Rudakubana appears in this undated mugshot obtained from the Merseyside Police / Handout / Reut Фото: Merseyside Police / Handout / Reuters, Axel Rudakubana appears in this undated mugshot obtained from the Merseyside Police / Handout / Reut

Аксель Рудакубана напал с ножом на детей, занимавшихся в танцевальном кружке в Саутпорте 29 июля прошлого года. Жертвам было шесть, семь и девять лет. Еще десять детей получили ножевые ранения. «Я считаю, что он убил бы всех 26 детей, если бы мог, и любого взрослого, который встал бы у него на пути»,— заявил в ходе оглашения приговора судья Джулиан Гус. «Отсутствие доказанной мотивации означает, что эти действия не попадают под юридическое определение терроризма. Но это не делает его ужасные действия менее ужасающими»,— добавил он.

Рудакубана дважды прерывал заседание, заявляя, что он не в состоянии далее принимать участие в слушании и нуждается в помощи медиков. Оба раза после осмотра врачами было установлено, что все его жалобы на здоровье были ложными. По словам судьи, это лишь показывает трусость убийцы, который не смог смотреть в глаза родителям жертв и свидетелям.

О вспыхнувших беспорядках после убийства девочек в Британии — в материале «Ъ» «Британский бунт, бессмысленный и беспощадный».

Кирилл Сарханянц