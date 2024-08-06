Британский бунт, бессмысленный и беспощадный

Антииммигрантские и антиисламские беспорядки, охватившие Великобританию после убийства трех детей в городе Саутпорт, пока так и не пошли на спад. На этой неделе столкновения между крайне правыми бунтовщиками и полицией вновь прокатились по нескольким городам и теперь ожидаются в Глазго. На этом фоне в понедельник британский премьер Кир Стармер провел экстренное совещание с министрами и начальниками тюрем, пообещав ужесточить уголовное законодательство, чтобы более оперативно арестовывать и судить участников беспорядков. Кроме того, власти занялись выявлением не только внутренних, но и внешних врагов — в частности, выясняют, не стоят ли за распространением разжигающей страсти дезинформации в интернете иностранные государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антииммигрантские и антиисламские беспорядки в Роттердаме

Фото: Hollie Adams, Reuters Антииммигрантские и антиисламские беспорядки в Роттердаме

Фото: Hollie Adams, Reuters

Вечером в понедельник география беспорядков в Британии пополнилась тремя городами — Плимут, Белфаст и Дарлингтон. По большей части насилие со стороны антииммигрантски настроенных бунтовщиков обернулось против полицейских: где-то их закидывали бутылками с зажигательной смесью и кирпичами, где-то поджигали полицейские машины.

Еще до этого, в понедельник днем, британский премьер Кир Стармер провел экстренное совещание министров, высокопоставленных чиновников и начальников тюрем. «Это не протест, это чистое насилие… Мы усилим уголовное правосудие. Мы будем применять уголовное право как (к преступникам.— “Ъ”) в интернете, так и в реальной жизни. Мы не потерпим нападений на мечети или мусульманские общины»,— кратко изложил суть обсуждений сам глава правительства в соцсети Х. При этом господин Стармер отклонил призывы созвать парламент для обсуждения путей выхода из кризиса или отправлять армию на подмогу полицейским.

Зато из-за резкого увеличения числа заключенных в последние дни правительство решило ускорить реализацию плана по расширению вместимости тюрем (что давно является для Великобритании весьма острой проблемой, которая активно обсуждалась еще в ходе предвыборной кампании). Власти пообещали уже на следующей неделе предоставить около 500 дополнительных мест в двух исправительных учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей.

По данным Национального совета начальников полиции, опубликованным в понедельник, за последнюю неделю в связи с беспорядками по всей стране были арестованы 378 человек.

Но пыл бунтовщиков это пока не остудило: в частности, в интернете прошла информация, что новое выступление готовится в шотландском Глазго.

Между тем некоторые из участников беспорядков уже предстали перед судом. Как сообщает Sky News, в свете резко возросшего потока обвинений чиновники изначально рассматривали идею просить судей работать по ночам. И это даже при том, что в выходные правительство ввело в штат 70 дополнительных прокуроров, дабы ускорить предъявление обвинений участникам погромов. Но и ассоциация мировых судей, и ассоциация адвокатов по уголовным делам выразили пожелание обойтись без работы в ночные часы, сославшись на то, что система уголовного правосудия уже и так «нагружена по максимуму».

Кроме того, по итогам совещания во главе с Киром Стармером на Даунинг-стрит сообщили, что соответствующие органы изучают роль иностранных государств в распространении дезинформации в интернете, которая способствовала разжиганию насильственных протестов.

Какую именно страну или страны в Лондоне считают причастными к разжиганию антиимигрантских и антиисламских настроений, уточнять никто не стал.

Однако, напомним, что еще на прошлой неделе ряд британских СМИ указывал на «российский след». Посольство РФ в Лондоне отвергло такие обвинения, заверив: Москва не вмешивается во внутренние дела суверенных государств.

Напомним, триггером к нынешней вспышке уличного насилия в Великобритании, охватившей менее чем за неделю более десятка городов, стало убийство в городе Саутпорт трех девочек в школе танцев и ранение еще десяти человек. Преступником, имя которого было раскрыто три дня спустя вопреки правилу о сохранении инкогнито личности несовершеннолетних нарушителей, оказался уроженец столицы Уэльса Кардиффа 17-летний Аксель Рудакубана из семьи руандийских эмигрантов. Но еще до обнародования этой информации в соцсетях стал активно циркулировать фейк о том, что нападавший был мигрантом в статусе просителя убежища и вдобавок радикально настроенным мусульманином.

Эта дезинформация моментально всколыхнула давно копившуюся в Соединенном Королевстве исламофобию, вылившись в нападения на мечети в ряде городов и поджоги отелей, где проживали иммигранты и беженцы. Отметим, что, согласно данным правительства Великобритании за 2023 год, ни одна религиозная группа не сталкивалась с большим количеством преступлений на почве ненависти, связанных с вероисповеданием, чем британские мусульмане: более четырех из десяти всех зарегистрированных преступлений на почве религиозной ненависти были направлены против мусульман.

Наталия Портякова