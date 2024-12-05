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Коммерсантъ FM
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Древесине не дается рост

Развитие лесного сектора сдерживают проблемы с кредитованием и санкции

В деревообрабатывающей промышленности РФ, которая в 2024 году вышла на положительную динамику, сохраняются проблемы со сбытом и привлечением кредитов, следует из исследования в Б1 и Ассоциации специалистов бумажной отрасли (АСБО). По данным экспертов, отраслевые игроки меньше полагаются на господдержку и чаще используют собственный капитал для развития бизнеса. Наиболее ожидаемое событие на рынке — ослабление санкций.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Деревообрабатывающая промышленность, показатели которой последние два года были отрицательными или минимальными, в 2024 году вышла на устойчивую положительную динамику. С ростом производства в 6% сектор попал в тройку наиболее активно растущих отраслей вместе с машиностроением (на 20%) и металлургией (на 7%). Об этом говорится в исследовании группы Б1 и АСБО. В опросе, проведенном в октябре—ноябре, участвовало около 30 компаний.

Как отмечается в исследовании, несмотря на рост производства в этом году, у компаний лесной отрасли возникли новые трудности. Так, с 24% до 42% за год выросла доля предприятий, которые сообщают о сокращении возможностей кредитования. И все больше участников отрасли стали сдержаннее относиться к мерам господдержки. По данным опроса, 81% рассматривают собственные средства как основной источник расширения деятельности. Доля компаний, считающих, что меры господдержки оказывают незначительное влияние на их бизнес, выросла за год с 35% до 62%.

Лесопромышленники ожидают, что фискальная нагрузка со стороны государства усилится в 2025 году с учетом налоговой реформы. В частности, ставка налога на прибыль должна быть повышена с 20% до 25%. Помимо того, будет увеличена предельная ставка налога на имущество организаций до 2,5% в отношении имущества, стоимость которого определяется как кадастровая и превышает 300 млн руб. Предусмотрено и повышение штрафов за неуплату налогов в контролируемых сделках, а также непредставление информации о контролируемых сделках.

По мнению 62% представителей лесной отрасли, возможное снятие или изменение секторальных санкций окажет наибольшее положительное влияние на развитие сектора. В июле 2022 года под запрет на поставки в ЕС попали древесина и изделия из нее, древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага и т. д. По оценке «Рослесинфорга», на «недружественные» России страны в 2021 году приходилось 45,8% от всего экспорта продукции отрасли. Из этого объема 75% поставлялись в страны ЕС. По оценкам участников рынка, в 2022 году и первой половине 2023 года лесозаготовка сократилась на треть, выпуск некоторых видов товаров — на 30–50%. После введения ограничений основным экспортным рынком для лесопромышленников стал Китай, но поставки в страну снижаются из-за стагнации сектора недвижимости КНР и инфраструктурных ограничений. За девять месяцев 2024 года экспортные железнодорожные перевозки пиломатериалов снизились на 9% год к году, до 7,3 млн тонн (см. “Ъ” от 7 ноября).

Кроме эффекта от возможного ослабления санкций 54% лесопромышленников указывают на важность развития внутреннего рынка и увеличения спроса на продукцию глубокой переработки. А 81% компаний считают, что существенно повлиять на их бизнес может развитие в России производства оборудования и комплектующих.

Глава комитета Архангельского заксобрания Александр Дятлов указывает, что некоторые виды продукции лесопромышленного комплекса еще остаются «в минусах». Так, по сравнению с 2021 годом остается низким объем промышленного производства пиломатериалов и фанеры. Хуже всего, продолжает он, ситуация с пеллетами, объем выпуска которых упал почти в три раза. Также чиновник указывает на обострение проблем с логистикой. Себестоимость продукции и тарифы на перевозку растут, а предприятиям отрасли выделяется недостаточно грузовых составов, говорили собеседники “Ъ”.

Ольга Мордюшенко

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