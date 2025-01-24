Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эксперименты вписались в жизнь

Контроль и надзор принимают постоянную форму после реформы

По итогам доклада о контроле и надзоре на совещании по экономическим вопросам у президента курирующий эту сферу вице-премьер Дмитрий Григоренко попросил и получил поддержку новых инициатив — от «удаленного» подтверждения выполнения обязательных требований по инициативе предпринимателей как альтернативы проверкам до предоставления бизнесу возможности обжаловать результаты дистанционного контроля в режиме онлайн. Также Белый дом доложил о фиксации в законодательстве многих «временных» режимов контроля и надзора, эксперименты с которыми проводились во время завершенных мораториев на проверки. Это, в частности, контроль только компаний с высоким риском нарушений, возможность досудебного обжалования проверок онлайн и запуск института соглашений об устранении недостатков без применения санкций к их участникам.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко доложил Кремлю об успехах реформы контроля и надзора и намерении Белого дома продолжать цифровизацию отрасли

Вице-премьер Дмитрий Григоренко доложил Кремлю об успехах реформы контроля и надзора и намерении Белого дома продолжать цифровизацию отрасли

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Григоренко доложил Кремлю об успехах реформы контроля и надзора и намерении Белого дома продолжать цифровизацию отрасли

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Доклад курирующего контрольно-надзорную сферу вице-премьера Дмитрия Григоренко президенту вчера был призван зафиксировать результаты реформы и планы властей по сохранению трендов, сложившихся в ее результате. После сокращения видов контроля до 143 (с 250) и введения требования согласования внеплановых проверок с прокуратурой их число хотя и растет, но далеко от стартовых позиций: так, в 2024 году их проведено 351 тыс. против 272 тыс. в 2023-м и 1,05 млн в 2019 году. Число плановых и вовсе сократилось до 40 тыс. после 82 тыс. в 2023-м и 472 тыс. в 2019 году. Весь процесс надзора был оцифрован в ГИС КНД, риск-ориентированный подход к нему устоялся, контролерами разработаны индикаторы риска, и «смысл проверок коренным образом изменился. Если раньше контрольные органы выходили на проверку и искали нарушение, то сейчас выходят, когда понимают, что происходит нарушение»,— отметил чиновник. Результативность риск-ориентированных мероприятий по итогам 2024 года составила почти 90% против 65% для проверок по прочим основаниям, общее число контрольных мероприятий снизилось вчетверо и при этом не снижает общий уровень безопасности. Это в Белом доме объясняют широкой практикой профилактических визитов контролеров — по их итогам выдаются предписания об устранении выявленных нарушений, но штрафы не выписываются.

Число профвизитов составило в 2024 году 1,2 млн (1 млн в 2023 году), вчетверо превысив общее число проверок. Отметим, отчасти такие визиты выступали способом поддержания занятости контролеров во время моратория на проверки. По данным “Ъ”, в вопросе сохранения столь широкой профилактики Белый дом и компании теперь расходятся. Правительство хотело бы вернуть контролеров к «штатной» деятельности, бизнес же привык к де-факто бесплатным консультациям и просит их сохранить.

Большинство наработанных за период моратория механизмов Белый дом уже перевел на постоянную основу поправками к «процедурному» закону о госконтроле ФЗ-248 (утверждены 540-ФЗ от 28 декабря 2024 года) — зачастую в «компромиссном» режиме. Так, зафиксировано проведение плановых проверок только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска, но расширен перечень сведений, на базе которых принимается решение о внеплановых проверках. Затронул компромисс и вопрос профвизитов — они сохранены для объектов значительного, среднего и умеренного риска. МСП, социально ориентированным НКО и учреждениям дана возможность проведения профвизита по их заявлению ради возможности удостовериться в отсутствии нарушений в их работе. Планировавшийся для учреждений новый инструмент соглашений об устранении нарушений без предписаний и административной ответственности расширен и на компании для случаев, когда предписания объективно не могут быть исполнены в нормативный срок (см. “Ъ” от 15 ноября 2024 года).

Также расширены и инструменты дистанционных проверок. Работу по цифровизации сферы КНД в правительстве рассчитывают продолжить за счет расширения системы обратной связи и дистанционного контроля. Такая возможность уже есть для 43 видов контроля (пожарный надзор, стройнадзор, технадзор, здравнадзор и др.) — их проведено 2,8 тыс. В 2025 году в планах расширение нормы еще на 25 видов контроля (в том числе земельный, экологический и ветеринарный надзор). Кроме того, Белый дом прорабатывает «пилот», чтобы дать бизнесу возможность отчитаться об отсутствии нарушений, не дожидаясь контролера, с помощью того же приложения, тогда выездная проверка и вовсе может не понадобиться.

Олег Сапожков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...