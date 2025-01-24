Эксперименты вписались в жизнь

По итогам доклада о контроле и надзоре на совещании по экономическим вопросам у президента курирующий эту сферу вице-премьер Дмитрий Григоренко попросил и получил поддержку новых инициатив — от «удаленного» подтверждения выполнения обязательных требований по инициативе предпринимателей как альтернативы проверкам до предоставления бизнесу возможности обжаловать результаты дистанционного контроля в режиме онлайн. Также Белый дом доложил о фиксации в законодательстве многих «временных» режимов контроля и надзора, эксперименты с которыми проводились во время завершенных мораториев на проверки. Это, в частности, контроль только компаний с высоким риском нарушений, возможность досудебного обжалования проверок онлайн и запуск института соглашений об устранении недостатков без применения санкций к их участникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Дмитрий Григоренко доложил Кремлю об успехах реформы контроля и надзора и намерении Белого дома продолжать цифровизацию отрасли

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вице-премьер Дмитрий Григоренко доложил Кремлю об успехах реформы контроля и надзора и намерении Белого дома продолжать цифровизацию отрасли

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Доклад курирующего контрольно-надзорную сферу вице-премьера Дмитрия Григоренко президенту вчера был призван зафиксировать результаты реформы и планы властей по сохранению трендов, сложившихся в ее результате. После сокращения видов контроля до 143 (с 250) и введения требования согласования внеплановых проверок с прокуратурой их число хотя и растет, но далеко от стартовых позиций: так, в 2024 году их проведено 351 тыс. против 272 тыс. в 2023-м и 1,05 млн в 2019 году. Число плановых и вовсе сократилось до 40 тыс. после 82 тыс. в 2023-м и 472 тыс. в 2019 году. Весь процесс надзора был оцифрован в ГИС КНД, риск-ориентированный подход к нему устоялся, контролерами разработаны индикаторы риска, и «смысл проверок коренным образом изменился. Если раньше контрольные органы выходили на проверку и искали нарушение, то сейчас выходят, когда понимают, что происходит нарушение»,— отметил чиновник. Результативность риск-ориентированных мероприятий по итогам 2024 года составила почти 90% против 65% для проверок по прочим основаниям, общее число контрольных мероприятий снизилось вчетверо и при этом не снижает общий уровень безопасности. Это в Белом доме объясняют широкой практикой профилактических визитов контролеров — по их итогам выдаются предписания об устранении выявленных нарушений, но штрафы не выписываются.

Число профвизитов составило в 2024 году 1,2 млн (1 млн в 2023 году), вчетверо превысив общее число проверок. Отметим, отчасти такие визиты выступали способом поддержания занятости контролеров во время моратория на проверки. По данным “Ъ”, в вопросе сохранения столь широкой профилактики Белый дом и компании теперь расходятся. Правительство хотело бы вернуть контролеров к «штатной» деятельности, бизнес же привык к де-факто бесплатным консультациям и просит их сохранить.

Большинство наработанных за период моратория механизмов Белый дом уже перевел на постоянную основу поправками к «процедурному» закону о госконтроле ФЗ-248 (утверждены 540-ФЗ от 28 декабря 2024 года) — зачастую в «компромиссном» режиме. Так, зафиксировано проведение плановых проверок только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска, но расширен перечень сведений, на базе которых принимается решение о внеплановых проверках. Затронул компромисс и вопрос профвизитов — они сохранены для объектов значительного, среднего и умеренного риска. МСП, социально ориентированным НКО и учреждениям дана возможность проведения профвизита по их заявлению ради возможности удостовериться в отсутствии нарушений в их работе. Планировавшийся для учреждений новый инструмент соглашений об устранении нарушений без предписаний и административной ответственности расширен и на компании для случаев, когда предписания объективно не могут быть исполнены в нормативный срок (см. “Ъ” от 15 ноября 2024 года).

Также расширены и инструменты дистанционных проверок. Работу по цифровизации сферы КНД в правительстве рассчитывают продолжить за счет расширения системы обратной связи и дистанционного контроля. Такая возможность уже есть для 43 видов контроля (пожарный надзор, стройнадзор, технадзор, здравнадзор и др.) — их проведено 2,8 тыс. В 2025 году в планах расширение нормы еще на 25 видов контроля (в том числе земельный, экологический и ветеринарный надзор). Кроме того, Белый дом прорабатывает «пилот», чтобы дать бизнесу возможность отчитаться об отсутствии нарушений, не дожидаясь контролера, с помощью того же приложения, тогда выездная проверка и вовсе может не понадобиться.

Олег Сапожков