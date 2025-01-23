Бизнес проявляет индивидуализм

Только треть россиян предпочитают работать по найму. Более половины хотели бы открыть собственное дело, такие результаты опроса получил сервис для поиска вакансий SuperJob. Большинство потенциальных бизнесменов присматриваются к сфере торговли. На втором месте по популярности оказались производство, строительство, IT, медицина, искусство и бьюти-индустрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Сколько денег нужно для старта? Респонденты поделились с авторами исследования собственными расчетами. Подробнее — в справке “Ъ FM”.

Минимальные вложения для запуска собственного бизнеса россияне оценивают в 1 млн руб. За эти деньги, по их подсчетам, можно открыть свое дело в сфере IT. Этого также хватит на компанию, связанную с продажами или со спортом. На втором месте по затратам старт частной практики в медицине. Инвестиции оцениваются в 3 млн руб. Чуть дороже — около 3,5 млн руб. потребуется для запуска автосервисной станции. А самые затратные предприятия — это строительство, фермерство, туризм и производство. По оценке опрошенных сервисом SuperJob россиян, такое дело потребует инвестиций как минимум в 5 млн руб. Меньше всего потенциальные бизнесмены интересуются образовательной сферой, сельским хозяйством, гостиницами или фитнес-центрами. Открыть свое дело в этих областях готовы только 2-3% респондентов.

Из всех участников опроса о желании запустить собственный бизнес говорила каждая вторая женщина. А среди мужчин доля потенциальных предпринимателей — 62%. Разнятся также и их интересы: женщины выбирают сферу искусства, красоты или образования, а мужчины хотели бы попробовать себя в торговле, IT, фермерстве или в автомобильном сервисе. Последнее выглядит довольно спорной идеей. Эксперты отмечают, что, с одной стороны, спрос на такие услуги растет из-за стареющего автопарка и прихода новых китайских брендов. А с другой, бизнес осложняется уходом официальных дилеров, проблемами с заказом деталей для незнакомых азиатских машин и их обслуживанием.

Хотя выручка станций, по данным компании «ЕвроАвто», в прошлом году выросла в среднем на 30%. Для успешного запуска такого бизнеса главное — найти правильную локацию, пояснил генеральный директор компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил Мартынов: «Мы открываем станции технического обслуживания с бюджетом приблизительно от 7 млн руб. до 10 млн руб. Но это достаточно большие станции с пятью-семью подъемниками, что, естественно, приводит к удорожанию. То есть оборудование стоит дороже, плюс мы делаем брендинг, делаем дороже ремонт, чем можно это сделать.

Думаю, что реальная стоимость открытия средней станции на три-четыре подъемника без особых вложений в брендинг, в какие-то красивые штучки, с необязательным закупом сразу всего оборудования — 3,5 млн руб.

Этого может хватить, чтобы открыться и даже закупить какой-то товарный остаток. Но это как будто минимум. Самое главное на самом деле в станциях технического обслуживания — это локация. Если это мощный бренд, какая-то известная сеть, иногда даже вторая линия более или менее работает. Но, вообще, чаще всего, конечно, стоит открываться на первой линии, то есть так, чтобы тебя было видно с улицы. И рядом или внутри спальных районов — это самые лучше локации».

Одним из самых перспективных направлений бизнес-консультанты считают сферу гостеприимства. На фоне бурного развития внутреннего туризма отрасли остро не хватает гостиниц. За прошлый год в стране открылось около 1 тыс. новых объектов на 26 тыс. номеров, и 40% из них в Краснодарском крае, сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Около 300 проектов на общую сумму в 1 млрд руб. строятся по программам льготного кредитования. Сколько денег потребуется начинающему отельеру для старта собственного дела, рассказал управляющий компании Hot Consulting Роман Сабиржанов: «Самый бюджетный вариант — это, конечно, открытие глэмпинга. Взять видовой участок в аренду, купить недорогие палатки и организовать гостиничный сервис. Стоимость такого проекта может начинаться где-то от 5-6 млн руб. Это будет небольшой палаточный лагерь, так его назовем, или глэмпинг.

Но здесь уже вопрос конкурентоспособности. Если мы говорим про городской формат, то стоимость будет значительно выше, качественный объект сегодня можно сделать примерно за 30-40 млн руб. Это будет небольшая гостиница на 20 номеров, причем это арендная модель, то есть вы не покупаете помещение, это стоимость только ремонта, оснащения объекта и, естественно, все необходимые затраты на pre-opening гостиницы».

Предприниматели советуют начинающим коллегам активно использовать программы господдержки. Рекомендации по запуску собственного завода дает владелица холдинга «Спектр-Пак», который занимается переработкой вторсырья и выпуском упаковки, Юлия Васильцова: «Можно, допустим, не открывать сразу производство, а хотя бы понять, какой продукт сейчас востребован. Взять, купить продукт, перепродать и наладить сначала сбыт, а только потом начинать производить.

Не наоборот, не производство, а потом сбыт, а сначала сбыт, а потом производство. Стоит сначала просто закупить товар, если он становится востребован, значит, можно патентовать свою торговую марку. Далее можно искать контрактное производство в Китае и привозить товар. Потом, когда сбыт налажен, можно ставить производство в России. Оформление юридического лица — это самое основное. Далее аренда склада, аренда офиса, найм людей. Нужен капитал на первоначальную зарплату, налоги. На первом этапе 5 млн руб. спокойно можно пустить в дело».

Сейчас в России насчитывается 4,5 млн индивидуальных предпринимателей. По данным аналитиков «Контур. Фокус» за последний год бизнесменов стало на 7% больше. По количеству суммарных регистраций ИП и юрлиц лидируют предприятия, работающие в сфере аутсорсинга. Второе место заняли рекламные компании, третье сфера персональных услуг.

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Светлана Белова