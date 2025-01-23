«Бренд» для самозанятых

В Госдуму депутатами-единороссами внесен законопроект о распространении на самозанятых права использовать коммерческие обозначения для индивидуализации своей деятельности. Сейчас такая возможность есть только у компаний и индивидуальных предпринимателей. Эксперты в целом инициативу приветствуют, но предупреждают о сложностях с ее реализацией, связанных с защитой этого вида такой интеллектуальной собственности — дело в том, что, в отличие от товарного знака, наименования не требуют регистрации в Роспатенте и права на них «отвоевываются» только через суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самозанятые могут получить возможность использовать коммерческие обозначения для индивидуализации своей деятельности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Самозанятые могут получить возможность использовать коммерческие обозначения для индивидуализации своей деятельности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уравнять самозанятых с организациями и ИП в праве использовать коммерческие обозначения для индивидуализации своей деятельности предложили депутаты Сергей Тен и Владимир Самокиш («Единая Россия»). Внесенный ими законопроект предлагает поправки к Гражданскому кодексу РФ. Поясним, что сейчас самозанятые могут регистрировать свои товарные знаки, использующиеся для обозначения товаров или услуг. Коммерческое же обозначение (проще говоря, наименование продавца для потребителя) применяют только компании ИП. Обозначение госрегистрации не требует — как уточняется в пояснительной записке к проекту, для возникновения исключительного права необходимо наличие у наименования «различительной способности и получение известности на определенной территории». В условиях отсутствия госрегистрации права на коммерческие обозначения можно отстоять только через суд.

В Роспатенте инициативу не прокомментировали, отметив лишь, что в установленном порядке законопроект в ведомство не поступал. Опрошенные “Ъ” эксперты в целом предложение депутатов поддерживают. «На фоне активного развития института самозанятости это более чем оправданно»,— говорит гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Татьяна Микон напоминает, что в июне 2023 года регистрация товарного знака стала возможна для всех физлиц (не только ИП). Вероятно, предложение парламентариев является продолжением этих изменений, полагает она. Использование коммерческого обозначения — более простой и экономичный способ индивидуализации бизнеса по сравнению с регистрацией товарного знака, поскольку не требует прохождения сложных процедур в Роспатенте и уплаты соответствующих пошлин, отмечает Анна Барабаш.

Есть, впрочем, и сложности с реализацией инициативы. «В России нет госреестра коммерческих обозначений, поэтому внести его можно только в негосударственные региональные реестры, что рекомендуется на уровне Торгово-промышленной палаты, но не обеспечивает полноценную защиту интеллектуальной собственности»,— замечает управляющий партнер компании «Поправко, Деревенко и партнеры» Наталия Поправко. На фоне роста числа самозанятых инициатива своевременная, но с учетом существующей реальности и ограниченности видов деятельности, разрешенных для этой категории лиц, она вряд ли приведет к серьезным изменениям, полагает гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина. Для защиты прав на коммерческое обозначение в суде необходимо представить доказательную базу — обычно как минимум требуется наличие вывески по месту ведения деятельности, поясняет она. «Даже у многих крупных компаний, особенно тех, кто ведет бизнес онлайн, такой возможности нет, не говоря уже о самозанятых»,— говорит эксперт.

Отсутствие необходимости регистрации коммерческого обозначения и возникновение права на него при фактическом использовании и приобретении «различительной способности» может привести к спорам между самозанятыми и другими участниками рынка за первенство, отмечает Анна Барабаш. Особенно острыми конфликты могут быть в случаях, когда самозанятые работают на одной территории и сфере деятельности, подчеркивает она, добавляя, что вместе с тем подобные проблемы могут быть решены посредством формирования соответствующей судебной практики.

Венера Петрова