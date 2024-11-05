Глэмпинги заняли свою поляну

Программа госсубсидирования и невысокие первоначальные инвестиции привели к росту предложения глэмпингов в России за год в 2,5 раза. Но стимулировать интерес путешественников к формату становится сложнее: его аудитория остается ограниченной, а спрос сезонным. Это сдерживает рост цен и снижает инвестиционную привлекательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Количество глэмпингов в России за год выросло в два с половиной раза, до 4 тыс. открытых к бронированию объектов по итогам октября, подсчитали в «Авито Путешествиях». В «Островке» зафиксировали рост предложения на платформе за год на 82% (более 330 объектов). В OneTwoTrip, по словам руководителя отельного направления Дениса Дроздовского, отметили увеличение числа подключенных глэмпингов за год на 75%.

Глэмпинги — модульные средства размещения туристов, объекты некапитального строительства. Их развитие стимулируется за счет господдержки. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее отмечал, что в рамках федеральной программы субсидирования введено около 7,5 тыс. номеров в таком формате, а инвесторы получают до 1,5 млн руб. за каждый юнит.

В реализации такие проекты дешевле гостиниц. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит, что возведение глэмпинга стоит в среднем 2–3 млн руб. за единицу. На проект из 30–40 домиков требуется 60–120 млн руб., инвестиции начинаются от 1 млрд руб. Но из-за сезонности среднегодовая загрузка глэмпингов, по словам эксперта, составляет 30–40% (гостиниц — 60%).

В «Островке» отмечают, что за январь—октябрь количество бронирований глэмпингов увеличилось на 93% год к году. Но повышать стоимость размещения становится сложнее. Аналитики «Авито Путешествий» указывают, что ночь в глэмпинге в России стоит в среднем 7 тыс. руб. За год этот показатель не изменялся, а в шести регионах было отмечено снижение. В «Островке» зафиксировали рост средней стоимости на 8% год к году, до 9,3 тыс. руб. Это хуже общего показателя по отрасли: в целом ночь в российских средствах размещения за год подорожала на 20%, до 5,3 тыс. руб. При этом стоимость глэмпингов может быть существенно варьироваться в зависимости от региона: в «Яндекс Путешествиях» отмечают, что для объектов в Мурманской области средний показатель — 42,8 тыс. руб. за ночь.

Топ-10 регионов России по доле предложения глэмпингов Выйти из полноэкранного режима Регион Доля от общего предложения глэмпингов в России (%) Доля в общем объеме бронирований (%) Средняя стоимость ночи (тыс. руб.) Московская область 26 34 7,9 Свердловская область 7 7 6 Татарстан 6 7 8 Ленинградская область 5 5 6,5 Краснодарский край 4 5 8 Пермский край 3 3 6 Красноярский край 3 2 8 Башкортостан 3 2 6,3 Воронежская область 3 2 6 Карелия 2 2 6,5 Открыть в новом окне Источник: данные «Авито Путешествий».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин полагает, что пик туристического интереса к глэмпингам прошел. Путешественников, по его словам, привлекают объекты на природных территориях, где вести капитальное строительство нельзя. А глэмпинги вблизи крупных городов зачастую оказываются менее востребованными, считает эксперт. Вместе с тем, по подсчетам «Авито Путешествий», 26% от общего объема доступного для бронирования предложения данного формата в России приходится на Московскую область. Похожую тенденцию отметили аналитики «Яндекс Путешествий»: 45% зарегистрированных на платформе объектов находятся в Москве, Санкт-Петербурге, прилегающих областях и в Краснодарском крае.

Аудитория глэмпингов ограничена. В «Яндекс Путешествиях» обращают внимание на то, что большинство бронирований не предполагают размещения детей. Формат популярен для поездок на двоих, продолжительностью две-три ночи, отмечают в компании. Руководитель «Авито Путешествий» Артем Кромочкин считает, что размещение в глэмпинге большинство путешественников воспринимают как приключение, не рассматривая для длительного отдыха. В связи с этим, по мнению господина Ивашкевича, начинает остывать и интерес инвесторов. С ростом конкуренции выходить на рынок небольшим игрокам становится сложнее, а системных гостиничных операторов он так и не привлек, констатирует эксперт.

Александра Мерцалова