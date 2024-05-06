Коктейль солнца, ветра и дыма

В ближайшие 25 лет возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и ископаемое топливо будут не столько конкурирующими, сколько взаимодополняющими элементами энергосистем большинства стран мира, следует из «Прогноза развития энергетики мира и России», подготовленного ИНЭИ РАН. Сегодня их балансировку в каждом конкретном государстве определяет целый набор факторов: от возможности синхронизации темпов энергоперехода с соседними странами до приемлемости цен для потребителей. По оценкам экспертов, себестоимость производства электроэнергии на базе ВИЭ постепенно станет для многих экономик ниже, чем генерация на ископаемом топливе. Впрочем, увеличение доли первых в энергосистеме влечет за собой заметный рост системных затрат — от готовности их компенсировать во многом и будет зависеть скорость достижения странами «климатических» целей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зеленым и традиционным источникам энергии еще долго придется дополнять, а не конкурировать друг с другом

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Зеленым и традиционным источникам энергии еще долго придется дополнять, а не конкурировать друг с другом

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

До 2050 года в большинстве энергосистем стран мира возобновляемые источники энергии и ископаемые топлива будут скорее дополнять друг друга, чем конкурировать между собой, следует из нового «Прогноза развития энергетики мира и России», составленного аналитиками Института энергетических исследований (ИНЭИ) РАН. По их оценкам, в Европе доля ВИЭ в общем энергопотреблении к 2050 году увеличится до 30–38% (19% в 2021 году): прирост обеспечит солнечная и ветрогенерация. В Южной и Центральной Америке — до 37–43% (33% — в 2021-м) за счет расширения использования гидроэнергетики и роста потребления жидких биотоплив. Доля ВИЭ будет расти, полагают авторы прогноза, и в энергобалансе регионов—производителей ископаемых видов топлива, в том числе в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в странах СНГ. Об отказе от нефти, угля и газа речи не идет — ископаемые энергоресурсы в ближайшие десятилетия останутся «одними из наиболее экономически доступных» источников устойчивого энергоснабжения.

Балансировка ископаемого топлива и ВИЭ в энергосистемах стран, напоминают в ИНЭИ РАН, определяется совокупностью многих факторов: среди них природные условия, доступность ископаемых ресурсов, возможность синхронизации энергосистем с соседними государствами, приемлемость ценовых решений для потребителей, а также наличие и амбициозность ориентиров по сокращению выбросов.

При этом себестоимость производства электроэнергии на базе солнечной и ветрогенерации для многих государств может оказаться ниже, чем генерация на ископаемом топливе. «Снижение затрат на производство электроэнергии из ВИЭ позволяет им войти в зону конкурентоспособности с традиционными источниками производства электроэнергии, а в ряде регионов в течение ближайших десятилетий оказаться дешевле почти в два раза»,— отмечают эксперты.

Однако если небольшая доля ВИЭ встраивается в энергобаланс достаточно безболезненно, то с ее расширением быстрее начинают расти и системные затраты, в том числе на генерацию электроэнергии, ее хранение, передачу и распределение. Главная проблема состоит в том, что период пиковой выработки энергии у ВИЭ расходится с периодом пикового спроса, поясняется в «Прогнозе». Так, например, солнечной энергии, накопленной за день, зачастую не хватает для того, чтобы покрыть вечерний пик, а накопленной за год — для того, чтобы удовлетворить спрос в зимний период. Сложностей, связанных с оптимизацией ветрогенерации, также немало: так, ветроэлектростанции могут демонстрировать практически нулевое производство на протяжении недель в отдельные месяцы года.

Отметим, при общей очевидности описываемых проблем на их решение прогнозисты зачастую обращают меньшее внимание, чем на сопоставление себестоимости энергии, произведенной на базе ВИЭ и ископаемого топлива. Фактически же одним из наиболее доступных вариантов урегулирования сложностей остается выстраивание взаимодополняющей модели сосуществования разных источников энергии в энергосистеме страны. Речь, поясним, идет о резервировании «дневной и сезонной неравномерности» за счет ископаемого топлива. Возможность каждой конкретной страны компенсировать затраты, которые повлечет за собой это или любое другое решение проблем, связанных с увеличением доли ВИЭ, во многом и определит скорость достижения ею «климатических» целей.

Кристина Боровикова