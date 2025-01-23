Майнеры кочегарят криптокотлы

Компании зафиксировали рост спроса россиян на криптокотлы на фоне роста курса биткойна. Об этом представители отрасли рассказали “Ъ FM”. Вместе с тем граждане стали устанавливать аппаратуру самостоятельно. Майнеры тратят суммарно до 2 млн руб., рассчитывая не только окупить траты на электричество, но и заработать. На их пути встает новое законодательство и нестабильность валют. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Чтобы превратить котельную в ферму для биткойна, нужно потрать больше 160 тыс. руб. Установка может обогревать дом в 120 кв. м, принося больше 20 тыс. руб. прибыли ежемесячно, а вместе с тем окупая траты на электроэнергию. Некоторые готовые решения гарантируют дополнительно 1 тыс. руб. ежедневно, рассказывает директор компании Jabbamachine technology Константин Шаповалов: «Окупаются примерно за год. Так же прибыльно, как и просто поставить три ASIC на полку где-то в ангаре. С одного устройства получается $10-12 в день, не считая затрат на электричество. Криптокотел на три ASIC у нас стоит 142 тыс. руб. плюс цена самих ASIC по 80 тыс. руб.».

Стоимость новейших моделей доходят до 300 тыс. руб. за штуку. По словам дистрибуторов, спрос на них огромный. Но пока технология не самая распространенная, отмечает старший консультант группы аналитики в энергетике Kept Роман Перминов: «Массовости такой продукт вряд ли достигнет. Они сопоставимы с обычными электрокотлами, поскольку желающих найти даже для небольшого котла лишние 2 млн руб., думаю, найдется немного. Касаемо себестоимости оборудования для производителя, сам электрокотел достаточно примитивный элемент. Криптокотел даже на 20-30% дешевле: в данном случае не требуется нагревательный элемент».

Стандартный электрокотел, который обогревает 100 кв. м, стоит порядка 40 тыс. руб., тогда как криптокотел —140 тыс. руб. Летом такой установке необходим сброс тепла, это тоже требует вложений. А чтобы поддерживать уровень дохода от криптовалюты, устройство для майнинга нужно менять каждые полтора-два года. Поэтому продукт останется нишевым, считает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев:

«Курсы криптовалют очень волатильны. Доходность таких проектов непредсказуема. Стоимость произведенной энергии будет в два-четы раза дешевле для газа. Плюс нужно учитывать законодательство. Сегодня у нас оно одно, завтра другое».

На форумах майнеры делятся идеями, как построить на криптокотлах баню. Впрочем, в России с 2025 года заработали новые ограничения на майнинг: по указу президента введены лимиты для физлиц и обязательная регистрация. При этом даже небольшая прибыль будет облагаться налогами, отмечает управляющий консалтингового агентства Parallax и член экспертного совета Госдумы по законодательному регулированию криптовалют Михаил Успенский: «Если речь идет конкретно о физическом лице, если его норма энергопотребления не превышает 6 тыс. кВт в месяц, обязанности становиться в реестр нет.

Если у него при этом возникнет какой-то доход от намайненного биткойна, то с него необходимо будет уплатить налоги. Для предприятий — уведомить ФНС России об адресе своего электронного кошелька, куда капает биткойн. Плюс соблюдать и технику безопасности по внутренним регламентам для конкретных промышленных объектов».

Тем временем курс биткойна продолжает расти на фоне вступления в должность президента США Дональда Трампа. В преддверии инаугурации валюта обновила исторический максимум на отметках выше $109 тыс.

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Владислав Викторов, Анжела Гаплевская