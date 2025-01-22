Биткойн не легок на помине

После инаугурации Дональда Трампа курс биткойна потерял 6%, опустившись с исторического максимума в $109 тыс. за монету. Так рынок отреагировал на отсутствие упоминаний цифровых активов в первой после инаугурации официальной речи 47-го президента США. Участники отрасли ожидали от Трампа слов о криптовалютах, майнинге или собственном токене. Но этого не произошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Какие прогнозы дают аналитики и инвесторы на дальнейшее поведение биткойна? Волатильность в ближайшие недели сохранится, считает консультант по криптовалютам Сергей Пушкарев: «Кажется, что это один из лучших моментов за последние восемь-девять лет и, наверное, самый большой оптимизм, который мог вообще состояться. Выход трампкойна, криптокомпании Трампа World Liberty Financial на $300 млн. формировали позитивные ожидания. Но по факту вероятна большая волатильность даже ниже $100 тыс.

Потом просадки сгладятся, и общий тренд на весну — рост, причем достаточно серьезный, потому что такая большая экономика, как Соединенные Штаты, войдет в игру.

Мемкойн от Трампа — по сути легитимизация истории с неблокчейновой "криптой". Биткойн — уже отдельный класс активов, как недвижимость или золото. Есть ли у него перспективы вырасти? Конечно. Ограниченное количество эмиссий и пользователей, а новые прибывают. Спрос будет только расти, люди в него уходят как в защиту, а потом возвращаются в более рисковые активы — остальные криптовалюты».

Собеседники “Ъ FM” полагают, что в перспективе биткойн может подорожать на 30-40%. Самые оптимистичные из озвученных оценок — $140 тыс. за монету. Ожидания инвесторов поддержал пятничный запуск мемкойна Trump. 20 января на пике он стоил почти $75 за единицу. Затем произошла коррекция до $40. Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании анонсировал создание стратегического резерва в биткойнах и смягчение регулирования цифровых активов.

Крипторынок возлагает на это большие надежды, но появление новых мемкойнов делает прогнозы менее предсказуемыми, отмечает генеральный директор и основатель компании RizzGo Ольга Гончарова: «Все-таки биткойн остается "цифровым золотом". Этому способствует и его децентрализация, и то, что эмиссия ограничена. Если мы посмотрим на индекс доминирования биткойна, он продолжит сохранять свою лидирующую позицию.

Учитывая, что криптоиндустрия набирает обороты, поступательный рост биткойна продолжится и в обозримом будущем. Захотели — выпустили токен, крупные криптобиржи его сразу же залистили. Целые команды работают, бьются, чтобы был mass adoption, а к "крипте" относились как к серьезной сфере деятельности. И то, что сейчас произошло, конечно, очень сильно разочаровывает. Индустрия продемонстрировала, что она функционирует, как казино или некий гемблинг».

Пессимистически настроенные аналитики считают, что биткойн, претендующий на статус резервной валюты, разочаруют инвесторов. Он может «просесть» в цене на $20 тыс. за монету, допускает соучредитель инвестиционного клуба «Актив» Климентий Целовальников: «Могут начаться движения по продаже, не связанные с рыночными. Выход какого-то частного инвестора способен сильно повлиять на рынок. Второй момент: если будет накоплено большое количество позиций на рост, в моменте может начаться игра на понижение.

Чем больше массы ориентируются на то, что сейчас все будет расти, тем выгоднее сыграть на понижение. Люди накупили фьючерсов и опционов, а из них сейчас в основном и состоит объем торгов по биткойну. Крайне выгодно сделать резкое движение вниз.

Если биткойн просядет в моменте до $90 тыс. или до $85 тыс., многие разорятся. А он совершенно спокойно может сходить на эти цифры. Это вопрос вымывания с рынка игроков, которые не могут играть вдолгую».

В криптоиндустрии, говорят собеседники “Ъ FM”, внимательно следят за кадровыми перестановками, которые уже сделал 47-й президент США. Так, исполняющим обязанности главы Комиссии по ценным бумагам и биржам он назначил республиканца Марка Уэйда. Финансист выступает за четкие и прозрачные правила для рынка цифровых валют. По информации источников агентства Reuters, заметные изменения в политике регулятора и конкретные решения могут произойти уже на следующей неделе.

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Станислав Крючков