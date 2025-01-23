Прокуратура проверит отключение отопления у 12 тыс. человек в Березовском

Прокуратура начала проверку после приостановки работы котельной «Новоберезовский поселок» (принадлежит ООО «Березовские тепловые сети») в Березовском (Свердловская область), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Из-за аварии отопление отключили у 12 тыс. жителей города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работа котельной была аварийно остановлена около 1:00 23 января. Из-за этого прекратилось теплоснабжение 107 многоквартирных домов и 351 частного дома. Помимо этого, отопления лишились две школы и три детских сада.

Причиной аварии стало перемерзание части сети водоснабжения между насосной «Водоканала» и котельной. «Березовские тепловые сети» запустили котельную около 5:00 с пониженными параметрами. В работах задействованы две бригады теплоснабжающей организации, 18 сотрудников и четыре единицы техники.

По оценке на 12:00 23 января котельная работает штатно, восстановлена циркуляция теплоносителя. Теплоснабжение домов осуществляют с пониженными параметрами, сейчас работают над его восстановлением. Сотрудники прокуратуры обследовали социальные объекты и выехали на место проведения работ. Ведомство даст оценку соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами.

Ранее глава Березовского городского округа сообщал, что привести работу котельной в Новоберезовском поселке в штатный режим планируют к концу дня. Там удалось подключить один котел из двух, запитав котельную по временной схеме.

Анна Капустина