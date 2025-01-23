Поселок под Березовским ночью остался без отопления из-за остановки котельной

В Свердловской области в поселке Новоберезовский ночью было отключено отопление в связи с аварийной остановкой котельной из-за перемерзшего трубопровода холодной воды, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Перевести работу котельной на штатный режим планируется до конца рабочего дня, устранением неполадок занимаются две аварийные бригады Березовских тепловых сетей. «Запитали по временной схеме, один из двух котлов запущен, но температура теплоносителя пока ниже нормативного»,— рассказал Евгений Писцов.

По данным telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», ночью 23 января температура в Свердловской области опустилась до -28°..-33°, по западу и юго-западу до -20°..-25°. Днем в регионе прогнозируется потепление до -11°..-16°, по востоку до -17°..-19°.

Напомним, в конце декабря в Екатеринбурге на территории микрорайона Уктус в 150 домах ночью снизили температуру горячей воды из-за коммунальной аварии на трубопроводе.

Ирина Пичурина