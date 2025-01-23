Жители Кубани потратили за год на лекарства более 24 млрд рублей

Жители Краснодарского края за 2024 год потратили на медицинские препараты 24,3 млрд руб. Как посчитали специально для «Ъ-Кубань» в отраслевой аналитической компании DSM Group, больше всего жители региона потратили на противовоспалительные и противоревматические препараты (3,4 млрд руб.) и на препараты, влияющие на систему ренин-ангиотезин (3,3 млрд руб.). При этом по натуральному объему эти препараты заняли третье (10,4 млн упаковок) и пятое (6,6 млн упаковок) места соответственно.

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Лидером по натуральном объему стали назальные препараты, которых жители края купили 12,2 млн упаковок. На эти лекарства кубанцы потратили 2,4 млрд руб.

На втором по популярности месте анальгетики — 11,2 млн упаковок. На них жители края потратили 2,5 млрд руб. Антибактериальных препаратов для системного использования в крае купили 7,6 млн упаковок на 2,2 млрд руб.

В топ популярных лекарств по объему вошли препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности,— 5,4 млн упаковок, для устранения симптомов простуды и кашля — 5,3 млн, антисептики и дезинфицирующие препараты — 5,3 млн, психотропные препараты — 5 млн и противодиарейные — 4,4 млн.

По потраченным жителями средствам в топ препаратов на Кубани вошли кроме выше перечисленных половые гормоны (2,4 млрд руб.), антикоагулянты (2,3 млрд руб.), противовирусные препараты для системного применения (2,1 млрд руб.), психоаналептики (1,9 млрд руб.). Замыкают топ-10 средства для лечения сахарного диабета — 1,8 млрд руб.

Среди брендов кубанцы больше всего потратили на «Пульмикорт» — 853 млн руб. На втором месте оказался «Эликвис» (772,9 млн руб.), на третьем — «Ксарелто» (591,4 млн руб.). В топ-10 также вошли «Актовегин» (484,8 млн руб.), «Эдарби» (411,2 млн руб.), «Терафлю» (407,2 млн руб.), «Форсига» (394,9 млн руб.), «Трекрезан» (388,8 млн руб.), «Гептрал» (373,4 млн руб.) и «Нурофен» (351,5 млн руб.)

При этом по объему проданных лекарств список значительно отличается. Больше всего упаковок — 2,4 млн — было продано «Омепразола», по 1,9 млн упаковок — «Цефтриаксона» и «Цитрамона». По 1,8 млн упаковок жители кубани купили «Меновазина» и «Нафтизина», а также 1,7 млн упаковок «Натрия хлорида». По 1,5 млн упаковок было продано «Корвалола», «Нурофена» и «Бисопролола». Замкнула топ-10 брендов ацетилсалициловая кислота — 1,3 млн упаковок.

За весь 2024 год в Краснодарском крае было продано антидепрессантов на 528 млн руб. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 43%. За пять лет жители края купили препаратов, применяемых при депрессивных расстройствах, на 1,5 млрд руб.

Татьяна Ручкина