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В 2024 году объем продаж антидепрессантов в Краснодарском крае вырос на 43%

За пять лет жители Кубани заплатили за антидепрессанты более 1,5 млрд рублей

За весь 2024 год в Краснодарском крае было продано антидепрессантов на 528 млн руб. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 43%, посчитали специально для «Ъ-Кубань» в пресс-службе отраслевой аналитической компании DSM Group.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

Всего было продано 617 тыс. упаковок. По сравнению с 2023 годом количество выросло на 20%.

В 2023 году жители Кубани заплатили за антидепрессанты 370 млн руб., в 2022-м — 294 млн руб., в 2021-м —182 млн руб., а в 2020-м — 154 млн руб. Таким образом, за пять лет кубанцы отдали за лекарства, применяемые при депрессивных расстройствах, более 1,5 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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