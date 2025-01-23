Песков: Армения не сообщала о планах покинуть ОДКБ

Армения до сих пор не заявляла о намерении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал доклад Службы внешней разведки (СВР) Армении, в котором говорилось, что в 2025 году основания для приостановки членства республики в ОДКБ вряд ли исчезнут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«ОДКБ — это самостоятельная, взрослая, зрелая и доказавшая свою эффективность и востребованность организация. Работа в ней продолжается. До сих пор Армения не заявляла о своем намерении покинуть эту организацию»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла. По его словам, эта тема не обсуждалась во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 17 января.

В докладе СВР Армении говорилось, что авторитет ОДКБ в 2025 году «и дальше будет подвергаться значительному сомнению». Внешняя разведка республики предполагает, что «неспособность (нежизнеспособность) ОДКБ реагировать на являющиеся уставными целями ОДКБ проблемы на Южном Кавказе, скорее всего, не изменится».

В феврале 2024 года Никол Пашинян сообщил о заморозке членства страны в ОДКБ, поскольку члены организации, по утверждению Еревана, не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Критика была связана с событиями сентября 2023 года, когда Азербайджан провел военную операцию в непризнанной НКР. Владимир Путин подчеркивал, что с юридической точки зрения речь не шла о военной агрессии в отношении члена ОДКБ, поскольку Армения не признала Нагорный Карабах.

О внешнеполитическом курсе Армении — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».

Лусине Баласян