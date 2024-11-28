Путин: в войне за Нагорный Карабах внешней агрессии в сторону Армении не было

Президент Владимир Путин заявил, что ОДКБ не должна была воевать на стороне Армении в Нагорном Карабахе, так как в этом случае против республики не было внешней агрессии. Комментируя отсутствие делегации из Армении на заседании ОДКБ, президент заявил, что каждая страна вправе выбирать, что она будет делать в области безопасности. Он отметил, что власти Армении не заявляли о выходе из ОДКБ, а только о заморозке участия.

Выступая на пресс-конференции в Астане, президент сказал, что ОДКБ призвано защитить страны-члены от внешней агрессии. В случае с Нагорным Карабахом, по словам Владимира Путина, внешней агрессии в сторону Армении не было. «События, связанные с Нагорным Карабахом, имеют свою специфику, ведь Армения не признала Карабах в качестве независимого государства, уж точно не включала Карабах в свой периметр государственный. Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения к Армении прямого отношения не имеет»,— сказал президент.

Говоря о замораживании участия Армении в ОДКБ, Владимир Путин сказал, что любая страна объединения должна сама определить, что соответствует ее национальным интересам. Он отметил, что Армения до сих пор поддерживает все документы, принимающиеся в рамках объединения. «Если это так, то значит, существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ. Ну посмотрим»,— сказал президент.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. 28 сентября 2023 года глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

В феврале 2024 года Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. После этого Ереван уведомил Москву, что российским пограничникам следует прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц. В мае 2024-го премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему известно о двух странах, входящих в ОДКБ, которые оказывали поддержку Азербайджану во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. В июне он назвал одну из этих стран — Белоруссию. Он допустил изменение позиции Еревана по ОДКБ в случае извинений президента Александра Лукашенко, который поддерживал Азербайджан после войны. По информации СМИ, Минск продавал Баку оружие.

О ситуации — в публикации «Ъ» «Еревану и Баку не о чем говорить в Москве».