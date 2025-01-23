На авиамониторинг нижегородских лесов в 2025 году выделили 20,7 млн рублей

Государственное автономное учреждение «Нижегородский лесопожарный центр» в январе объявило электронный аукцион на авиамониторинг пожарной опасности в лесах. По информации с портала госзакупок, начальная стоимость лота оценена в 20,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Объем работ составляет 570 летных часов по пяти маршрутам. Мониторинг необходимо выполнять с начала установления пожароопасного сезона по 31 октября. По решению заказчика маршруты патрулирования могут менять.

Итоги закупки подведут 30 января.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», на покупку 18 снегоходов для минлесхоза Нижегородской области выделили 19,5 млн руб.

Галина Шамберина