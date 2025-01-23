Для нижегородского минлесхоза закупят 18 снегоходов

Госучреждение «Центр размещения заказа Нижегородской области» 21 января объявило электронный аукцион на покупку 18 снегоходов для регионального министерства лесного хозяйства, сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 19,46 млн руб. Снегоходы должны быть не ранее 2023 года выпуска, с мощностью двигателя от 60 до 100 л.с. и электрической системой запуска. Итоги закупки подведут 31 января. Поставить товар необходимо за 90 дней после заключения контракта.

Галина Шамберина