Бумкомбинат «Волга» запустил модернизированную бумагоделательную машину

Модернизированную бумагоделательную машину №6 (БДМ6) производительностью 140 тыс. тонн ежегодно запустили на балахнинском бумкомбинате «Волга». Это позволило увеличить мощности предприятия в полтора раза, до 450 тыс. тонн бумаги в год, сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Волга» Фото: АО «Волга»

Бумкомбинат на техническое перевооружение предприятия и перепрофилирование бумагоделательной машины №6, которую остановили в 2015 году, направил более 7 млрд руб. Из этих средств 1,5 млрд руб. в виде льготного займа предоставил ФРП.

Для перезапуска машины закупили новое оборудование и внедрили систему автоматического контроля качества. Пробный запуск оборудования провели в конце ноября 2024 года. В декабре на БДМ6 изготовили первую партию бумаги, которую направили покупателям для тестирования. Бумагоделательная машина производит тарный картон премиального сегмента. Около 50% продукции планируют продавать российским производителям гофрокартона, другую половину – компаниям из Китая, Южной и Юго-Восточной Азии.

Как рассказал генеральный директор АО «Волга» Сергей Пондарь, после запуска БДМ6 бумкомбинат ждут второй, третий и четвертый этапы модернизации. Текущий этап включает профилирование бумагоделательной машины, ввод в эксплуатацию макулатурной линии и запуск дополнительной турбины.

Ксения Кучерявых