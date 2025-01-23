МТС получила патент на систему поиска хищений на энергосетях

ПАО МТС (MOEX: MTSS) получило исключительное право на владение системой анализа энергопотребления EnergyTool. Она позволяет выявлять аномалии в расходе электроэнергии, среди которых автоматически выделяются майнинг-фермы.

«Документ подтверждает исключительное право МТС на уникальное изобретение — ИТ-решение для поиска потерь и хищений на энергосетях. Решение прошло государственную экспертизу, которая подтвердила новаторский уровень решения и его исключительное значение для энергетики»,— говорится в пресс-релизе МТС (есть у «Ъ»).

EnergyTool способна в режиме реального времени находить приборы учета с заниженными показаниями. Она анализирует полученные данные и выделяет характерные признаки хищений. Все это отображается на карте интерфейса, поэтому спецбригады могут выезжать сразу по адресам нарушителей.

«С начала 2024 года наше решение позволило обнаружить несколько сотен майнинговых ферм на территории обслуживания наших клиентов. Лидерами среди регионов России по количеству нелегальных майнинговых ферм стали Северный Кавказ и Иркутская область»,— прокомментировал руководитель IoT-направления МТС Павел Федосов.

По данным Минфина, Россия занимает третье место в мире по майнингу криптовалют. По решению правительства с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года в десяти регионах России майнинг будет полностью запрещен. В осенне-зимний период частичный запрет действует на определенных территориях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Полный запрет распространится на Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню, Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Запорожскую и Херсонскую области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Майнометр».