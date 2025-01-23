Чиновников США обязали докладывать о сторонниках политики инклюзивности

Федеральные служащие в США 22 января получили письма, в которых им поручили докладывать о коллегах, которые работают над проектами, связанными с политикой инклюзивности и равенства. Если поручения не будут выполнены, то это приведет к «неблагоприятным последствиям», передает содержание сообщений NBC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Эти программы разделяли американцев по расовому признаку, впустую тратили доллары налогоплательщиков и приводили к позорной дискриминации»,— говорится в письме. Некоторые сотрудники, как указано в письме, пытаются скрыть, что продолжают работать в программе по обеспечению представительства меньшинств, равноправия и инклюзивности (DEI). О таких фактах предписано сообщить Управлению по работе персоналом в течение десяти дней. В Белом доме эту информацию не прокомментировали.

20 января, в день вступления в должность, президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации программы DEI. Associated Press писало, что всех сотрудников федеральных служб, отвечающих за программы равенства и инклюзивности, отправили в оплачиваемый отпуск и в итоге уволили. Сам господин Трамп называл программу «дискриминационной».

Подробнее о внутренней политике США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп сделает Америку снова другой».