ФАС пока не нашла признаков ценового сговора среди производителей масла

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский рассказал о ходе проверки изготовителей сливочного масла, начатой в декабре 2024 года. По его словам, на данный момент ведомство не видит признаков картельного сговора. По данным Росстата, за прошлый год сливочное масло подорожало на 36,2%.

«Если какие-то нарушения будут обнаружены в рамках поверки, безусловно, будут приняты меры антимонопольного законодательства. Но предположить, что большое количество производителей, а у нас их несколько сотен, специально заключили антиконкурентное соглашение, пока мы не можем»,— сказал господин Шаскольский в эфире телеканала «Россия 24».

ФАС ранее сообщала, что внеплановые выездные проверки проводятся в отношении семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях, следует из сообщения пресс-службы ведомства. В «Руспродсоюзе» подорожание сливочного масла связывали с разницей между закупочной ценой товара и его стоимостью в магазине. По данным ассоциации, наценка торговых сетей на масло составляет более 70%.

Подробнее о причинах роста цен на масло — в материале «Ъ» «На хлеб не намазалось».