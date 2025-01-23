Из горящей квартиры в Ярославле спасли пятерых человек

В Ярославле спасли пятерых человек при пожаре в многоквартирном доме на улице Чехова. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Ночью 23 января в ведомство поступило сообщение о возгорании на третьем этаже. На месте сотрудники МЧС, кроме спасенных, эвакуировали 15 человек. Два человека пострадали в пожаре, уточнили в ведомстве. Огонь уничтожил мебель и закоптил стены и потолок на площади 30 кв.м.

Предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении. С выходных в Ярославле произошло немало пожаров: в одном из них погибли двое детей, в другом — столько же ребят пострадали.

Алла Чижова