В Ярославле ребенка из горящей квартиры спасли по выдвижной лестнице

В Ярославле в результате пожара в многоквартирном доме двое детей оказались в больнице. Об этом сообщили в областном минздраве.

По данным ГУ МЧС, в 9-этажном доме на улице Белинского на 6-м этаже загорелась квартира. Чтобы спастись, 5-летний мальчик встал на подоконник со стороны улицы. Его спасли при помощи выдвижной лестницы. Второго ребенка, 6-летнего мальчика, спасатели нашли в задымленной квартире. Детей передали врачам.

«Двоих детей госпитализировали в ОДКБ. Состояние детей требует интенсивной поддержки»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в минздраве.

Площадь пожара в квартире составила 10 кв.м., в ликивдации были задействованы 14 сотрудников МЧС и пять машин.

Алла Чижова