Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что 2025 год будет неспокойным из-за глобальной нестабильности. Он отметил, что многое зависит от здравого смысла и «выдержки мировых игроков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Нарышкин подчеркнул, что мир переходит к новому, справедливому мироустройству, что сопровождается рисками. «Этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой»,— сказал он в интервью «РИА Новости».

В декабре прошлого года господин Нарышкин прогнозировал сложный период внутренних конфликтов в США и Европе, которые могут быть приписаны России. Он также отметил, что будущий многополярный мир должен включать все страны, включая США и Европу, но на равных условиях с другими участниками. Он также выразил мнение, что США теряют инициативу на всех фронтах — от Ближнего Востока до Азии и Африки. А на постсоветском пространстве, по оценкам главы СВР, у них и вовсе пошли провалы.

Ранее бывший посол России в США Анатолий Антонов, вернувшийся в Москву в октябре прошлого года, рассказал «Ъ» об ожиданиях от новой американской администрации, специфике работы с республиканцами и демократами, а также истекающем Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Подробнее читайте в его интервью «Говорить о пророссийских взглядах будущего хозяина Овального кабинета — опрометчиво и наивно».