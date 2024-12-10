Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны американских спецслужб. При этом, по его словам, «одержимость» Украиной стала приводить к провалам США в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки. На постсоветском пространстве у них и вовсе пошли провалы. Посмотрите, в Грузии, где еще недавно закусывал галстуками марионеточный Саакашвили, западникам не удалось помешать победе на выборах правящей партии "Грузинская мечта"»,— сказал Сергей Нарышкин журналу «Разведчик» (.pdf).

Глава СВР считают, что власти Грузии решили действовать в своих интересах и «осознанно отдаляются от навязанной ультралиберальной трансгуманистической повестки». По его словам, все это чуждо традиционным грузинским ценностям.

Сергей Нарышкин также сказал, что в Молдавии президент Майя Санду «едва натянула нужный результат на выборах», что зафиксировало глубокий раскол в обществе. Азербайджан и Армения, по его словам, «тоже не очень-то прислушиваются к рекомендациям США и ЕС» по мирному урегулированию и предпочитают решать вопросы самостоятельно.

Подробнее о развитии евразийского пространства-- в материале «Ъ» «Безопасность всего коллектива».