Эксперт РАНХиГС назвала способ «разморозить» накопительную часть пенсии

Накопительную пенсию можно разморозить, переведя ее в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Сделать это могут те, кто работал с 2002 по 2013 годы и сформировал эту часть пенсионных накоплений, объяснила в интервью «РИА Новости» экономист РАНХиГС Татьяна Подольская. Получить средства можно через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Программу долгосрочных накоплений реализуют негосударственные фонды, которые имеют статус операторов программы долгосрочных сбережений. Один из способов перевести накопительную часть пенсии — прийти в отделения коммерческих банков и перевести средства в пенсионные фонды, работающие с этими банками.

Перевести средства можно и онлайн, если зайти на сайты пенсионных фондов или онлайн-приложения банков. Для этого нужно пройти верификацию через «Госуслуги». Необходим аккаунт на портале, доступ к пенсионному фонду и Госключ, предназначенный для подписания электронных документов. Татьяна Подольская отметила, что такая операция «займет всего несколько минут».

Деньги тех, кто участвует в ПДС, застрахованы на сумму до 2,8 млн руб. Обладатели таких накоплений могут получать получать налоговый вычет на взносы в сумме до 52 тыс. руб. Они также имеют право передавать вложенные средства по наследству. Государство способно дополнительно софинансировать вложения в размере до 36 тыс. руб. в год.

Подробнее о ПДС — в материале «Ъ» «Сбережения долго собираются ПДС».