Минздрав отменил регистрацию растворяющейся на языке «Виагры»

Минздрав отменил госрегистрацию и исключил из госреестра растворяющееся на языке средство «Виагра» для устранения эректильной дисфункции, следует из документа (*.pdf) о решении ведомства. Регистрационное удостоверение было выдано в сентябре 2017 года американской компании Viatris.

«Министерством здравоохранения РФ… принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата "Виагра"… таблетки, диспергируемые в полости рта»,— говорится в документе.

Из госреестра следует, что в России остается зарегистрированной «Виагра» в виде таблеток, которые нужно запивать водой. Компания Viatris приостанавливала поставки препарата в Россию в февраля 2023 года. Фармацевтическое название «Виагры» — силденафил. В феврале 2023 года в Минпромторге сообщали, что в России налажено производство препаратов с действующим веществом в виде силденафила.

О том, какие препараты в России пришли на смену «Виагре»,— в материале «Ъ FM».